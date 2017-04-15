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Майдан продолжается — Парубий

15 апреля в 13:45

По словам Парубия, сегодня удержать Раду не менее важно, чем было удержать Майдан в особо тяжелые месяцы.

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Парубий заявил, что Майдан продолжается и сейчас
Василий Артюшенко, ZN.UA
Спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что в Украине Майдан продолжается и сейчас.

"Майдан продолжается и сейчас. Сегодня удержать Верховную Раду - это не менее важно, чем было удержать Майдан в те особо тяжелые месяцы, когда нас пытались разбалансировать. Я очень хорошо это помню. Я очень хорошо знаю, какие усилия прилагались, чтобы нас изнутри расшатать. И много тех же угроз и, соответственно, задач стоят перед нами и сегодня",- сказал Парубий в интервью "Укринформу".

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству социальной политики и Министерству финансов рассмотреть возможность использования около 150 млн гривень, взысканных с ближайшего окружения беглого экс-президента Виктора Януковича, на одноразовые выплаты семьям погибших во время Революции достоинства и в зоне АТО.

Подробнее о ситуации с расследованием преступлений против Евромайдана читайте в статье Евгении Закревской "Обратная сторона очевидности"А также в интервью с главой Департамента специальных расследований ГПУ Сергеем Горбатюком в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Укринформ
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Тэги Майдан Парубий Украина
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