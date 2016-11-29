Матиос заявил об угрозе закрытия уголовных дел против Януковича

Главный военный прокурор считает действующий Уголовно-процессуальный кодекс несовершенным.

Матиос с прокурорами попросил Порошенко инициировать внесение изменений в УПК

Уголовные производства об экономических преступлениях экс-президента Украинымогут быть закрыты в начале 2017 года в связи с истечением срока досудебного следствия, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Как сообщил Матиос в эфире телеканала "112. Украина" вечером в понедельник, 28 ноября, он уже обратился к президенту Петру Порошенко с просьбой инициировать внесение изменений в действующий Уголовно-процессуальный кодекс.

"Я поставил в известность генерального прокурора, мы собрались группой следователей и направили 18 ноября президенту Украины письмо с моей подписью, как заместителя генерального прокурора, и следователей, которые расследуют экономический блок преступлений Януковича... Мы попросили президента безотлагательно внести разработанные ГПУ изменения в УПК", – заявил прокурор.

В противном случае, в ближайшие месяцы уголовные производства против Януковича и его ближайшего окружения будут закрыты.

"Если не будет собрано достаточного количества доказательств, прокуроры будут вынуждены в течение декабря-января 2017 года принять процессуальные решения о закрытии уголовных производств в отношении членов преступной организации, в создании которой подозревается Янукович. В связи с истечением предельного 12-месячного срока расследования, которое проводил и "съел" Департамент спецрасследований ГПУ", – заявил Матиос.

Напомним, в Святошинском районном суде Киева 28 ноября состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко.

Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Ранее сообщалось, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.