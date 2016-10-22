Матиос заподозрил сотрудников Укрбюро Интерпола в содействии Януковичу и его соратникам

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Процессуальную оценку причастности сотрудников Национального бюро Интерпола в Украине в содействии Януковичу дадут в ближайшую неделю.

Матиос рассказал, как могут быть связаны Интерпол и Янукович ZN.UA

Сотрудники Национального бюро Интерпола могли помогать экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его соратникам из числа бывших высокопоставленных чиновников и бзнесменов избежать уголовной ответственности, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала "112.Украина" вечером в субботу, 22 октября.

"ГПУ, в частности группа военной прокуратуры, которая расследует эти уголовные производства, скорее всего, и наверняка, в ближайшую неделю будет давать процессуальную оценку вероятности причастности отдельных должностных лиц Национального бюро Интерпола в Украине, в соучастии, или содействию членам преступной организации Клименко, Курченко, Арбузова, Януковича и других, чтобы те избежали уголовной ответственности", - сказал Матиос.

По его словам, соратники Януковича направляют часть полученных преступных путем средств на финансирование информационных агентств в Украине для дискредитации ГПУ.

"У нас есть истинные данные, они имеют документальное подтверждение, что средства, которые награбленные в Украине, в частности со стороны Клименко, направленны через определенных людей, многим информационным агентствам в Украине для обеспечения месячника дискредитации ГПУ, в частности подразделений, расследующих дела чиновников. ... 20 тыс. долл. в месяц это достаточно серьезный ресурс для интернет-издания. Мы дадим им процессуальную оценку, так как финансирование за счет соучастия с членами преступной организации, ст. 256 УК Украины, она является достаточно тяжелой за наказанием", - рассказал Матиос.

Напомним, сегодня, 22 октября, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен до конца текущего года передать в суд дело о преступлениях в составе организованной группы бывшего президента Украины Януковича.

Ранее сообщалось, что Украина направила запрос России для допроса президента-беглеца Виктора Януковича и бывшего командующего внутренних войск Станислава Шуляка в деле убийств на Майдане независимости во время протестов в феврале 2014 года.

Напомним, что в сентябре адвокат Януковича обнародовал ходатайство, в котором беглый экс-президент Украины требует очной ставки в режиме "скайп-конференции" с президентом Петром Порошенко, экс-премьером Арсением Яценюком, спикером парламентом Андреем Парубием, а также с мером Киева Виталием Кличко.

В ответ, генпрокурор Юрий Луценко пообещал организовать Януковичу очную ставку, если тот приедет в Киев.