Марушевская не исключила увольнения вслед за Саакашвили

Начальник Одесской таможни заверила, что не планирует делать политическую карьеру.
"Чувствую, что придется делать тоже кардинальные шаги… Если ничего не произойдет даже после таких заявлений, то, очевидно, это будет в ближайшее время... Сегодня заявление Саакашвили звучало как окончательное", – заявила Марушевская в комментарии телеканалу "112. Украина".
Начальник таможни также выразила неудовлетворенность уровнем коммуникации и сотрудничества с руководством Кабинета министров в реализации инфраструктурных проектов, в частности, строительства морского вокзала в Одессе.
При этом Марушевская подчеркнула, что она является государственным служащим и начинать политическую карьеру пока что не планирует.
Ранее начальник Одесской таможни неоднократно выступала с жесткой критикой главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и призывала премьер-министра Владимира Гройсмана уволить его.
Напомним, что 7 ноября, Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко.
В пресс-службе Кабмина и президента Украины сообщили о готовности согласовать и одобрить отставку Саакашвили.112 Украина