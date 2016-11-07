Марушевская не исключила увольнения вслед за Саакашвили

Начальник Одесской таможни заверила, что не планирует делать политическую карьеру.

Марушевская напомнила, что она является госслужащим

Начальник Одесской таможнипосле заявления Михеила Саакашвили о решении уйти в отставку с поста главы ОГА также не исключила решительных шагов со своей стороны, включая увольнение с занимаемой должности.

"Чувствую, что придется делать тоже кардинальные шаги… Если ничего не произойдет даже после таких заявлений, то, очевидно, это будет в ближайшее время... Сегодня заявление Саакашвили звучало как окончательное", – заявила Марушевская в комментарии телеканалу "112. Украина".

Начальник таможни также выразила неудовлетворенность уровнем коммуникации и сотрудничества с руководством Кабинета министров в реализации инфраструктурных проектов, в частности, строительства морского вокзала в Одессе.

При этом Марушевская подчеркнула, что она является государственным служащим и начинать политическую карьеру пока что не планирует.

Ранее начальник Одесской таможни неоднократно выступала с жесткой критикой главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и призывала премьер-министра Владимира Гройсмана уволить его.

Напомним, что 7 ноября, Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко.

В пресс-службе Кабмина и президента Украины сообщили о готовности согласовать и одобрить отставку Саакашвили.