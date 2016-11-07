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Марушевская не исключила увольнения вслед за Саакашвили

7 ноября в 22:39

Начальник Одесской таможни заверила, что не планирует делать политическую карьеру.

Марушевська
Марушевская напомнила, что она является госслужащим
Начальник Одесской таможни Юлия Марушевская после заявления Михеила Саакашвили о решении уйти в отставку с поста главы ОГА также не исключила решительных шагов со своей стороны, включая увольнение с занимаемой должности.

"Чувствую, что придется делать тоже кардинальные шаги… Если ничего не произойдет даже после таких заявлений, то, очевидно, это будет в ближайшее время... Сегодня  заявление Саакашвили звучало как окончательное", – заявила Марушевская в комментарии телеканалу "112. Украина".

Начальник таможни также выразила неудовлетворенность уровнем коммуникации и сотрудничества с руководством Кабинета министров в реализации инфраструктурных проектов, в частности, строительства морского вокзала в Одессе.

При этом Марушевская подчеркнула, что она является государственным служащим и начинать политическую карьеру пока что не планирует.

Ранее начальник Одесской таможни неоднократно выступала с жесткой критикой главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и призывала премьер-министра Владимира Гройсмана уволить его.

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Напомним, что 7 ноября, Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко.

В пресс-службе Кабмина и президента Украины сообщили о готовности согласовать и одобрить отставку Саакашвили.

По материалам: 112 Украина
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Тэги Марушевская Одесса Саакашвили
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2 комментария
  • Руслан Кожедуб Вчера, 23:12 УКРАИНА ВСТАВАЙ МАЙДАН ВСТАВАЙ! ПОРА ВЫНОСИТЬ ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ С КОНФИСКАЦИЕЙ НАГРАБЛЕНОГО! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Руслан Кожедуб Вчера, 23:11 Я ОБВИНЯЮ ПОРОШЕНКО В ИЗМЕНЕ УКРАИНЫ! ОПГ ПОРОШЕНКО КРЫШУЕТ ТЕРРОРИСТОВ И ВАТНИКОВ! ОПГ ПОРОШЕНКО РУЛИТ! ПОРОШЕНКО И ЕГО ОПГ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АРЕСТОВАНЫ-АКТИВИСТЫ МАЙДАНА!-правда украины! ЗА 2 ГОДА У ВЛАСТИ В ГРУЗИИ САКАШАШВИЛИ И САКВАРЕЛИДЗЕ ПОСАДИЛИ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! ЗА 2 ГОДА У ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО И ЕГО ОПГ ПРОДОЛЖАЕТ ГРАБИТЬ И ПИЛИТЬ УКРАИНУ БЕЗБОЖНО!РЕЗУЛЬТАТ ПОРОШЕНКО НУЛЕВОЙ!!ВСЕ ИДЕТ К НОВОМУ МАЙДАНУ! Нет никакой коррупции.Идет разграбление страны, и если до Майдана они думали ей управлять, то теперь выводят все за бугор даже рискуя потерять. Есть грабеж, часто с убийствами и пытками и дележка.Вы понимаете, что депутаты провалили закон о наказании воров в законе? Вы понимаете, что на голосование анти-коррупционного закона пришло 5 % депутатов? Вы понимаете, что власть захватили бандиты? Нужны пожизненные посадки, отстрелы главарей банд формирований, ликвидация этих опг. Страна идет к революции и это ужасно. Эти бандиты не смогли перейти к демократической модели.-Во Ответить Цитировать Пожаловаться
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