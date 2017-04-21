Мартыненко заявил о фальсификации дела, по которому его задержали

Бывший народный депутат обвинил главу НАБУ в фальсификации уголовного дела.

Мартыненко намекает, что его заказали Андрей Товстыженко, ZN.UA

Бывший народный депутат Украины Николай Мартыненко, которого вечером в четверг, 20 апреля, задержали детективы НАБУ, заявил о фальсификации дела в отношении него.

По словам экс-депутата, заявление которого распространил "Народный фронт", обвинения против якобы не подкреплены доказательствами. "Обвинения против меня сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Сытника. Это дело является политическим и не подкреплено никакими доказательствами", - сказал Мартыненко.

Как сообщалось, вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

В марте 2017 директор НАБУ Артем Сытник заявил, что его ведомство находится на финальной стадии расследования дела экс-депутата Николая Мартыненко, открытого по факту получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" оборудования чешской компании Škoda JS.

В мае прошлого года Сытник сообщил, что Генеральная прокуратура передала НАБУ 40 томов материалов по одному из эпизодов ряда уголовных производств, фигурантом которых является бывший народный депутат Николай Мартыненко.

Напомним, в ноябре 2015 году на фоне коррупционного скандала Мартыненко заявил о добровольном сложении депутатских полномочий, в декабре Верховная Рада приняла соответствующее решение.