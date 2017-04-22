Мартыненко пытался избежать ответственности - НАБУ

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В НАБУ рассказали ZN.UA о передвижении Мартыненко накануне запланированных у него обысков.

В НАБУ сообщили ZN.UA, что Мартинеко пытался избежать ответственности Андрей Товстыженко, ZN.UA

В Национальном антикоррупционном бюро настаивают на законности ходатайства детективов о задержании экс-депутата, сообщилив НАБУ.

На запрос ZN.UA НАБУ предоставило редакции справку о действиях и передвижениях Мартыненко накануне запланированных детективами обысков в рамках расследования дела о закупке Восточным ГОК концентрата урана через австрийскую фирму-прокладку.

В документе изложены пошаговые действия Мартыненко накануне и в день объявления ему подозрения, которые свидетельствуют о намерениях экс-депутата избежать ответственности.

В частности, "ожидая проведения обысков утром в четверг, 20 апреля, накануне вечером покинул место постоянного проживания и предоставил членам своей семьи указания поступить аналогично".

Также Мартыненко сообщил близким перечень адресов и автомобилей по которым планируются обыски и указал места, которые, по его мнению, являются безопасными и организовал работу подконтрольных ему лиц, направленную на сокрытие предметов и документов, которые могли иметь значение для уголовного производства".

В НАБУ добавили, что по указанию Мартыненко, его окружение "перешло на конспиративный способ общения", а сам экс-депутат выключил свой телефон и контактировал с окружением через другие средства связи.

В ночь на 19 апреля Мартыненко не ночевал дома, а на следующий день детективы НАБУ установили, что экс-депутат находился в приемной народного депутата Дениса Дзендзерского. Детективы Бюро пытались связаться с Мартыненко через телефон приемной Дзендзерского, но секретарь, "услышав имя и должность собеседника" отказалась связывать детектива с Мартыненко, сообщив, что он перезвонит. Мартыненко так и не перезвонил.

Далее поняв, что детективы НАБУ установили его место пребывания, Мартиненко в течение шести часов скрывался в приемной Дзендзерского и лишь после длительных переговоров с детективами, его убедили выйти.

В НАБУ подчеркивают, что все указанное свидетельствует о том, что "Мартыненко заранее принимались меры, направленные на получение сведений о планах дальнейшего ведения расследования, тактики и методов, проведения следственных действий, а эта информация использовалась им с целью разработки плана избежания уголовной ответственности и бегства с места возможного проведения следственных действий".

Именно за такие действия детективы НАБУ, согласно ст.208 УПК Украины, приняли решение задержать Мартыненко с целью устранить возможность дальнейшего избежания им ответственности и совершения попытки побега.

Напомним, что сегодня, 22 апреля, в Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего народного депутата Николая Мартыненко и отпустил его на поруки под личное поручительство народных депутатов.

Напомним, САП требовала для Мартыненко ареста на 60 дней с возможностью внесения залога на сумму 300 миллионов гривен. По словам главы САП Назара Холодницкого, данная сума обусловлена тем, что оценивается роль каждого участника схемы.

Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".