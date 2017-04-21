Мартыненко доставили в суд

Поддержать Мартыненко приехали министры и народные депутаты от "Народного фронта".
Отмечается, что поддержать Мартыненко приехали министры и народные депутаты от "Народного фронта", передает "Украинская правда".
Под судом находятся министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр образования лилия Гриневич, народные депутаты Павел Пинзеник, Георгий Логвинский и министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".
В НАБУ также сообщили, что задержали второго фигуранта по данному делу. Отмечалось, что задержанное лицо также известно, как обвиняемое в другом уголовном производстве о нанесении ущерба ОАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 млн гривень, расследование которого детективы НАБУ завершили в декабре прошлого года.
Украинская правда