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Мартыненко доставили в суд

21 апреля в 16:50

Поддержать Мартыненко приехали министры и народные депутаты от "Народного фронта".

мартыненко
Мартыненко привезли в Соломенский суд Киева
НБН
Бывшего депутата Рады Николая Мартыненко уже доставили в Соломенский районный суд Киева, который должен избрать ему меру пресечения.

Отмечается, что поддержать Мартыненко приехали министры и народные депутаты от "Народного фронта", передает "Украинская правда".

Под судом находятся министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр образования лилия Гриневич, народные депутаты Павел Пинзеник, Георгий Логвинский и министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

В НАБУ также сообщили, что задержали второго фигуранта по данному делу. Отмечалось, что задержанное лицо также известно, как обвиняемое в другом уголовном производстве о нанесении ущерба ОАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 млн гривень, расследование которого детективы НАБУ завершили в декабре прошлого года. 

 

По материалам: Украинская правда
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Тэги Мартыненко НАБУ суд
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