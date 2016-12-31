Маккейн выразил надежду на освобождение оккупированных территорий Украины в 2017 году

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Сенатор уверен, что Путину не удастся лишить украинцев свободы.

Маккейн заявил, что верит в совместную победу Украины и США

Американский сенатор-республиканецнадеется, что в 2017 году украинские территории будут освобождены от российских оккупантов.

"Я увидел, что сотрудничество между нашими странами важно для обеспечения безопасности границ Украины. В 2017 году мы победим захватчиков, и отправим их туда, откуда они пришли. А Путину я хочу сказать, что он никогда не сможет лишить украинцев свободы и независимости", – заявил сенатор в Мариуполе в субботу, 31 декабря, а также передал украинцам приветствия и поздравления от американской нации.

"Ваша борьба – это наша борьба, и мы победим вместе", – заверил Маккейн.

Напомним, 31 декабря сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобучар вместе с президентом Украины Петром Порошенко посетили Широкино и Мариуполь в Донецкой области.

Накануне президент Украины Петр Порошенко предложил сенаторам Джону Маккейну, Линдси Грэму и Эми Клобучар, которые прибыли с официальным визитом в Украину, посетить зону АТО, чтобы они могли убедиться в провокациях боевиков.

Кроме того, Порошенко наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого сенатора Линдси Грэма за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки во время встречи с делегацией США.