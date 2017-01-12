Маккейн не уверен в возможности "перезагрузки" отношений Кремля и Вашингтона

Сенатор считает, что президент России понимает только общение с позиции силы.

Сенатор Маккейн видел попытки трех президентов США перезапустить дипломатические отношения с Путиным

Сенатор-республиканецсомневается в возможности "перезагрузки" отношений между США и Россией после инаугурации Дональда Трампа.

"Я видел трех президентов - Буша, Клинтона и Обаму, - веривших в то, что они могут построить новые взаимоотношения с Владимиром Путиным", - заявил политик в интервью программе Deutsche Welle "Немцова.Интервью" в Вашингтоне.

Маккейн уверен в том, что отношения Вашингтона с президентом РФ Владимиром Путиным должны строиться "по принципам Рональда Рейгана - достижение мира через силу".

Сенатор считает, что Путин способен понимать только язык силы. При этом американский политик назвал президента России "убийцей", "бандитом" и "продуктом КГБ".

"Единственное, что в состоянии понять Владимир Путин, - это сила. Что цена агрессии может оказаться выше, чем та, которую он готов заплатить", - отметил Маккейн.

Он также доволен признанием новоизбранным президентом Дональдом Трампом ответственности России за совершенные во время президентских выборов в США кибератаки.

"Нет никаких сомнений в участии России в кибератаках", - подчеркнул сенатор.

В то же время Маккейн не уверен в том, сможет ли Дональд Трамп вести с Владимиром Путиным диалог именно с позиции силы.

Ранее сообщалось, что победитель президентской гонки Дональд Трамп обнародовал официальное заявление, в котором признал, что Россия причастна к хакерским атакам на компьютерные сети Демократической партии.

Разведка США рассекретила часть доклада о вмешательстве Путина в выборы. В ней говорится, что Путин заказал "кампанию влияния", которая должна была сорвать демократический процесс и дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Тем временем Обама после доклада разведки уверен во вмешательстве России в выборы в США. Он напомнил всем критикам американских спецслужб и республиканцам, что не стоит верить Путину.