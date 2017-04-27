Ляшко устроил перепалку с Холодницким в его офисе

По словам главы САП, лидер РПЛ манипулирует фактами и оказывает давление на антикоррупционные органы.

Ляшко устроил скандал в офисе главы САП Василий Артюшенко, ZN.UA

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил лидеру РПЛ Олегу Ляшко, явившемуся в его кабинет, что САП не вызывала его на допрос, и депутат пришел к прокурорам сам, чтобы "устроить шоу".

Так, сегодня Ляшко в сопровождении камер явился в офис Назара Холодницкого и обрушился на него с обвинениями в коррупции, настаивая на политическом характере уголовного производства, открытого в отношении главы "радикалов". Прямая трансляция из офиса Холодницкого велась на профиле Ляшко в Facebook.

Холодницкий, в свою очередь, заявил, что САП не вызывала Ляшко, и он в прокуратуру прибыл сам, "ради шоу".

По словам главы САП, депутат манипулирует фактами и давит на антикоррупционные органы.

По его словам, сейчас у САП есть производство относительно возможного незаконного обогащения, а не "производство против Ляшко". Прокуратура и НАБУ делают все, чтобы подтвердить или опровергнуть имеющуюся информацию.

Холодницкий также призвал депутата "не устраивать ему допросы", и оформить свои вопросы в виде обращения.

Утром 27 апреля лидер Радикальной партии Олег Ляшко снова пришел на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и заявил, что абсолютно убежден в своей невиновности.

Напомним, что 25 апреля глава парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко в течение четырех часов допрашивали в НАБУ как свидетеля в рамках уголовного производства о его возможном незаконном обогащении.

Ранее СМИ сообщали о том, что за минувший год лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и его фактическая супруга Росита Сайранен приобрели недвижимость приблизительно на 20 млн грн, официально не имея в своем распоряжении какого-либо бизнеса. Лидер РПЛ может быть причастен к тендерным махинациям при закупке за государственные средства пожарной техники.