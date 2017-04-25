Ляшко оскорблял детективов НАБУ во время допроса – САП

Уголовное производство о незаконном обогащении лидера "радикалов" находиться на контроле в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Во время визита в НАБУ Ляшко посетил Сытника Facebook/ Андрей Лозовой

Лидер Радикальной партии Олегв Национальном антикоррупционном бюро во вторник, 25 апреля, вел себя вызывающе и позволил оскорбительные высказывания в адрес детективов, сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Ляшко вел себя вызывающе и высокомерно по отношению к детективам и прокурорам, обзывая их нецензурными словами. Детали допроса будут опубликованы после завершения досудебного расследования", – сказано в сообщении САП.

В прокуратуре напомнили, что что в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости по факту приобретения Ляшко активов в значительном раз мере согласно ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины.

"С целью установления или опровержения факта незаконности получения указанного имущества антикоррупционными органами и начато производство, поскольку предварительно полученная информация является достаточной для внесения сведений в ЕРДР", - уточнили в САП.

Напомни, 25 апреля глава парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко в течение четырех часов допрашивали в НАБУ как свидетеля в рамках уголовного производства о его возможном незаконном обогащении.

Ранее СМИ сообщали о том, что за минувший год лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и его фактическая супруга Росита Сайранен приобрели недвижимость приблизительно на 20 млн грн, официально не имея в своем распоряжении какого-либо бизнеса. Лидер РПЛ, при этом, может быть причастен к тендерным махинациям при закупке за государственные средства пожарной техники.