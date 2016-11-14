Ляшко несколько раз ударили по лицу на согласительном совете Рады

Получив от Бойко по лицу, Ляшко продолжил выступление и заявил: "Видите, что московская делает гнида".
Во время своего выступления Ляшко заявил, что "Бойко с Левочкиным ездят по московским обкомам, инструкции получают, в Кремле. Другие ездят по брюссельским обкомам".
Ляшко обратился с вопросом к СБУ, "почему они ездят по Москвам и до сих пор не в тюрьме?"
После этих слов сидевший рядом Бойко поднялся и ударил Ляшко по лицу.
В ответ Ляшко прокричал: "Видите, что московская делает гнида". После этого он попросил у спикера парламента Андрея Парубия дополнительную мину на выступление и сообщил, что не боится Бойко.
После этого Бойко еще дважды ударил Ляшко по лицу и ушел.
До сих пор самым известным случаем, когда Олега Ляшко били в Верховной Раде, был случай 18 мая 2011 года, когда вице-спикер коммунист Адам Мартынюк избил Ляшко во время пленарного заседания.ZN.UA