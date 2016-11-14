Ляшко несколько раз ударили по лицу на согласительном совете Рады

Получив от Бойко по лицу, Ляшко продолжил выступление и заявил: "Видите, что московская делает гнида".

Ляшко получил по лицу от бывшего регионала Бойко, продолжил выступление и снова пропустил удар

Лидер фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко несколько раз ударил по лицу главу фракции "Радикальная партия"на заседании согласительного совета Верховной Рады.

Во время своего выступления Ляшко заявил, что "Бойко с Левочкиным ездят по московским обкомам, инструкции получают, в Кремле. Другие ездят по брюссельским обкомам".

Ляшко обратился с вопросом к СБУ, "почему они ездят по Москвам и до сих пор не в тюрьме?"

После этих слов сидевший рядом Бойко поднялся и ударил Ляшко по лицу.

В ответ Ляшко прокричал: "Видите, что московская делает гнида". После этого он попросил у спикера парламента Андрея Парубия дополнительную мину на выступление и сообщил, что не боится Бойко.

После этого Бойко еще дважды ударил Ляшко по лицу и ушел.

До сих пор самым известным случаем, когда Олега Ляшко били в Верховной Раде, был случай 18 мая 2011 года, когда вице-спикер коммунист Адам Мартынюк избил Ляшко во время пленарного заседания.