Ляшко готов провалиться сквозь землю, если нарушал закон

Перед допросом Ляшко изложил свою точку зрения на антикоррупционную систему, а также на суть претензий к нему.
"Чтобы я провалился на этом месте... Неужели вы думаете, что я похож на идиота... чтобы сделать такой подарок (власти), чтобы где-то нарушить закон", - заявил он перед допросом.
Лидер Радикальной партии сказал, что он "тертый калач" и предложил "снести до основания" здание Специализированной антикоррупционной прокуратуры, поскольку, по его словам, генералы "будки собачей не построили, а тратят деньги, чтобы обманывать людей".
Про собачью будку, идиота и намерении провалиться сквозь землю с 5-й минуты:
Напомним, что 25 апреля глава парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко в течение четырех часов допрашивали в НАБУ как свидетеля в рамках уголовного производства о его возможном незаконном обогащении.
Ранее СМИ сообщали о том, что за минувший год лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и его фактическая супруга Росита Сайранен приобрели недвижимость приблизительно на 20 млн грн, официально не имея в своем распоряжении какого-либо бизнеса. Лидер РПЛ может быть причастен к тендерным махинациям при закупке за государственные средства пожарной техники.ZN.UA