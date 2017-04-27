Ляшко готов провалиться сквозь землю, если нарушал закон

Перед допросом Ляшко изложил свою точку зрения на антикоррупционную систему, а также на суть претензий к нему.

Ляшко объявил себя тертым калачом, не похожим на идиота Василий Артюшенко, ZN.UA

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко снова пришел на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и заявил, что абсолютно убежден в своей невиновности.

"Чтобы я провалился на этом месте... Неужели вы думаете, что я похож на идиота... чтобы сделать такой подарок (власти), чтобы где-то нарушить закон", - заявил он перед допросом.

Лидер Радикальной партии сказал, что он "тертый калач" и предложил "снести до основания" здание Специализированной антикоррупционной прокуратуры, поскольку, по его словам, генералы "будки собачей не построили, а тратят деньги, чтобы обманывать людей".

Про собачью будку, идиота и намерении провалиться сквозь землю с 5-й минуты:

Напомним, что 25 апреля глава парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко в течение четырех часов допрашивали в НАБУ как свидетеля в рамках уголовного производства о его возможном незаконном обогащении.

Ранее СМИ сообщали о том, что за минувший год лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и его фактическая супруга Росита Сайранен приобрели недвижимость приблизительно на 20 млн грн, официально не имея в своем распоряжении какого-либо бизнеса. Лидер РПЛ может быть причастен к тендерным махинациям при закупке за государственные средства пожарной техники.