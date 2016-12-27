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Лукашенко заявил о формировании прочной системы двустороннего сотрудничества Украины с Беларусью

27 декабря в 11:02

Президент Беларуси обратился к Петру Порошенко по случаю годовщины установления дипломатических отношений между странами. 

Лукашенко
Лукашенко ожидает дальнейшего укрепления украинско-белорусского сотрудничества
Сайт президента Беларуси
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента Украины Петра Порошенко с 25 годовщиной установления дипломатических отношений между Киевом и Минском.

"За период независимости нашим государствам удалось выстроить прочную и всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества, основанную на открытости, доверии и равноправном взаимодействии", – цитирует его заявление пресс-служба президента Беларуси.

Лукашенко убежден в том, что украинско-белорусские связи в дальнейшем будут усиливаться и развиваться в интересах народов обеих стран.

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Накануне представители Украины и Беларуси обсудили перспективы развития промышленной кооперации обеих стран в 2017-2020 годах.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что готов выступить в качестве организатора честных выборов в ОРДЛО.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Беларусь Лукашенко
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