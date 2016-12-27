Лукашенко заявил о формировании прочной системы двустороннего сотрудничества Украины с Беларусью

Президент Беларуси обратился к Петру Порошенко по случаю годовщины установления дипломатических отношений между странами.
"За период независимости нашим государствам удалось выстроить прочную и всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества, основанную на открытости, доверии и равноправном взаимодействии", – цитирует его заявление пресс-служба президента Беларуси.
Лукашенко убежден в том, что украинско-белорусские связи в дальнейшем будут усиливаться и развиваться в интересах народов обеих стран.
Накануне представители Украины и Беларуси обсудили перспективы развития промышленной кооперации обеих стран в 2017-2020 годах.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что готов выступить в качестве организатора честных выборов в ОРДЛО.ZN.UA