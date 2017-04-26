Лукашенко заверил Порошенко в нейтралитете

Никто и никогда Украину и Беларусь не поссорит, уверен Порошенко. Украинско-белорусская граница будет границей мира.

Порошенко получил от Лукашенко гарантии ненападения (тверже Будапештского меморандума) Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко получил твердое заверение от президента Беларуси Александра Лукашенко в нейтралитете.

"Для нас чрезвычайно важно, что украинско-белорусская граница была, есть и всегда будет границей дружбы, границей добрососедства, надежного партнерства, границей мира. И никто и никогда Украину и Беларусь не поссорит. Я подчеркиваю и получил твердое заверение от президента Беларуси, что никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины", - сказал Порошенко в Чернобыле.

Как писало ZN.UA, президент Беларуси Александр Лукашенко санкционировал жестокий разгон протестных акций в Минске 25 марта и запуск белорусскими силовиками дела "Белого легиона", чтобы произвести должное впечатление на Москву.

Подробнее о политической ситуации в Беларуси и причинах использования государственными белорусскими СМИ антиукраинской риторики читайте в материале Игоря Ильяша "О чем написала Лукашенко "фрау А" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".