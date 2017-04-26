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Лукашенко заверил Порошенко в нейтралитете

26 апреля в 12:19

Никто и никогда Украину и Беларусь не поссорит, уверен Порошенко. Украинско-белорусская граница будет границей мира.

Порошенко Лукашенко
Порошенко получил от Лукашенко гарантии ненападения (тверже Будапештского меморандума)
Сайт президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко получил твердое заверение от президента Беларуси Александра Лукашенко в нейтралитете.

"Для нас чрезвычайно важно, что украинско-белорусская граница была, есть и всегда будет границей дружбы, границей добрососедства, надежного партнерства, границей мира. И никто и никогда Украину и Беларусь не поссорит. Я подчеркиваю и получил твердое заверение от президента Беларуси, что никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины", - сказал Порошенко в Чернобыле.

Как писало ZN.UA, президент Беларуси Александр Лукашенко санкционировал жестокий разгон протестных акций в Минске 25 марта и запуск белорусскими силовиками дела "Белого легиона", чтобы произвести должное впечатление на Москву.

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Подробнее о политической ситуации в Беларуси и причинах использования государственными белорусскими СМИ антиукраинской риторики читайте в материале Игоря Ильяша "О чем написала Лукашенко "фрау А" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Беларусь Порошенко Лукашенко
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