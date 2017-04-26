Лукашенко предложил прекратить междоусобные драчки

Предпоследний диктатор Европы приехал на украинскую землю и изложил концепцию трех "братских народов".

Лукашенко назвал войну России против Украины "междоусобной драчкой" Сайт президента Украины

Президент Беларусиготов сделать все возможное для восстановления мира в Украине.

"Мы будем работать только во имя мира. У нас нет другой цели. И это не только моя позиция, это позиция всего белорусского народа. Нам как можно быстрее нужно прекратить эти междоусобные драчки, прекратить выяснять отношения с оружием", - сказал Лукашенко на Чернобыльской АЭС в годовщину аварии.

Лукашенко заявил, что "украинцы никогда для белорусов не были чужими людьми, нравится это кому-то или не нравится в Украине, а может, и в Беларуси. Но мы родные люди, мы всегда жили вместе, особенно на этой территории. Кто нас может разделить? Никто".

"Вы меня не сможете сегодня упрекнуть, что я не выполнил хотя бы одну вашу просьбу в международном отношении, в контактах между нами, в работе контактной группы… Скажите, что мы еще можем сделать, на что, конечно, мы можем быть способны, во имя мира и дружбы наших народов, и мы обязательно это сделаем", - заверил Лукашенко.

В ноябре 2006 года Лукашенко предложил организовать честные выборы в Донбассе. "Если две стороны договорятся и увидят роль Беларуси, мы готовы любую роль сыграть только ради того, чтобы там был мир. Если вы хотите, чтобы мы провели местные выборы (притом честно, абсолютно честно), о которых столько говорят, - мы готовы это организовать", - сказал Лукашенко