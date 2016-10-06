Лукаш выиграла суд у ГПУ

Суд признал недостоверными данные, прелдоставленные Генпрокуратурой для введения персональных санкций ЕС против экс-министра юстиции.

Лукаш намерена добиться признания незаконными санкций против нее kmu.gov.ua

Апелляционный суд Киева удовлетворил иск бывшего министра юстициии признал недостоверной информацию Генпрокуратуры о незаконном перечислении ею 8,6 миллионов гривень, сообщила Лукаш на своей странице в Facebook в среду, 5 октября.

Экс-министр напомнила, что в марте 2014 года Совет ЕС вклюил ее в санкционный список бывших украинских чиновников на основании письма Генпрокуратуры. В документе говорилось об участии Лукаш в незаконном присвоении средств путем участия в незаконном перечислении 8,6 миллионов гривень. Однако выяснилось, что данный факт имел место до назначения ее на должность главы Минюста.

"ГПУ забыла сообщить Совету ЕС, что само "спорное перечисление" состоялось за два месяца до назначения меня министром юстиции. Я физически не могла ничего подобного сделать. Такая вот "машина времени", – уточнила Лукаш.

По ее словам, суд обязал ГПУ опровергнуть недостоверную информациюв течение 10 дней после вступления решения в силу, а также оповестить об этом верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности.

Напомним, 5 ноября 2015 года в Службе безопасности Украины сообщили, что экс-министр Елена Лукаш задержана. В тот же день ей объявили подозрение в хищении 2,5 миллионов гривен бюджетных средств. Печерский райсуд Киева принял решение об избрании Лукаш меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 5,1 миллиона гривен в качестве залога. В результате залог за Лукаш был внесен депутатом Верховной Рады Украины Вадимом Новинским. Позже Лукаш покинула здание Генпрокуратуры с электронным браслетом.

В июне прошлого года Совет ЕС продлил санкции против бывшего министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника, народного депутата Сергея Клюева и бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш. В пресс-службе ведомства уточнили, что это решение было принято в связи с продолжающимся судебными разбирательствами в Украине в отношении этих лиц.