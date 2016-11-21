Луценко в Гааге обсудил дело Януковича и преступления РФ в Донбассе и Крыму

Руководство ГПУ встретилось с представителями Международного уголовного суда.

Луценко, Горбатюк и Енин посетили Международный уголовный суд в Гааге Лариса Сарган / Facebook

Делегация Генеральной прокуратуры Украины во главе с главой ведомствав понедельник, 21 ноября, провела встречу с прокурором Офиса Международного уголовного суда Фату Бенсудой.

Как сообщил Луценко на своей странице в Facebook, собеседники обсудили перспективы совместного расследования преступлений против участников Революции Достоинства, военных преступлений и преступлений против человечности в Донбассе и Крыму и прочих преступлений, к которым причастны экс-президент Украины Виктор Янукович и "его кремлевские покровители".

Глава ГПУ поблагодарил прокурора Бенсуду за твердую позицию относительно незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.

Как сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, в составе делегации Гаагу посетили начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк и заместитель генпрокурора по вопросам международного сотрудничества Евгений Енин.

Ранее в Генеральной прокуратуре не исключили, что экс-президента Украины Виктора Януковича в конце месяца могут допросить в качестве свидетеля по делу об убийствах участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут".

Как сообщил начальник Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, российская сторона ответила на запрос о допросе президента-беглеца в режиме видеоконференции.

Напомним, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.