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Луценко в Гааге обсудил дело Януковича и преступления РФ в Донбассе и Крыму

21 ноября в 22:07

Руководство ГПУ встретилось с представителями Международного уголовного суда.

Луценко Гаага
Луценко, Горбатюк и Енин посетили Международный уголовный суд в Гааге
Лариса Сарган / Facebook
Делегация Генеральной прокуратуры Украины во главе с главой ведомства Юрием Луценко в понедельник, 21 ноября, провела встречу с прокурором Офиса Международного уголовного суда Фату Бенсудой.

Как сообщил Луценко на своей странице в Facebook, собеседники обсудили перспективы совместного расследования преступлений против участников Революции Достоинства, военных преступлений и преступлений против человечности в Донбассе и Крыму и прочих преступлений, к которым причастны экс-президент Украины Виктор Янукович и "его кремлевские покровители".

Глава ГПУ поблагодарил прокурора Бенсуду за твердую позицию относительно незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.

Как сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, в составе делегации Гаагу посетили начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк и заместитель генпрокурора по вопросам международного сотрудничества Евгений Енин.

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Ранее в Генеральной прокуратуре не исключили, что экс-президента Украины Виктора Януковича в конце месяца могут допросить в качестве свидетеля по делу об убийствах участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут". 

Как сообщил начальник Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, российская сторона ответила на запрос о допросе президента-беглеца в режиме видеоконференции.

Напомним, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Луценко Янукович ГПУ Гаага Путин трибунал
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