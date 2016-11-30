Луценко отказался подать в Регламентный комитет дополнительные материалы по Новинскому

Депутаты не имеют права получить дополнительные материалы по Новинскому из-за тайны досудебного следствия.

Вместо дополнительных материалов по Новинскому депутаты получат письмо от Луценко Василий Артюшенко, ZN.UA

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал письмо в ответ на требование Регламентного комитета предоставить дополнительные материалы по представлению на("Оппоблок").

Луценко сообщил журналистам, что большую часть информации по Новинскому он уже предоставил в предыдущем обращении. "Еще больше я предоставил информации устно, где-то на три четверти вопросов (на заседании комитета). А на остальные я не могу ответить в связи с ограничением законом тайны досудебного следствия", - сказал он.

Генпрокурор добавил: "Депутаты не являются стороной процесса. Они не имеют права знакомиться, а тем более, вымогать от меня протоколы допросов. Депутаты – не судьи".

"Давать им протоколы допросов я не то что не буду, я не имею права", - сказал он.

16 ноября Регламентный комитет парламента отложил принятие по вопросу о снятии депутатской неприкосновенности Вадима Новинского. Депутаты аргументировали свою позицию тем, что представители Генпрокуратуры, в том числе, ее глава Юрий Луценко, не смогли ответить на все вопросы, касающиеся уголовного производства. Генпрокурор Луценко, в свою очередь, заявил о нежелании членов Регламентного комитета брать на себя ответственность.