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Луценко отказался подать в Регламентный комитет дополнительные материалы по Новинскому

30 ноября в 11:57

Депутаты не имеют права получить дополнительные материалы по Новинскому из-за тайны досудебного следствия.

Юрий Луценко1
Вместо дополнительных материалов по Новинскому депутаты получат письмо от Луценко
Василий Артюшенко, ZN.UA
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал письмо в ответ на требование Регламентного комитета предоставить дополнительные материалы по представлению на снятие депутатской неприкосновенности с Вадима Новинского ("Оппоблок").

Луценко сообщил журналистам, что большую часть информации по Новинскому он уже предоставил в предыдущем обращении. "Еще больше я предоставил информации устно, где-то на три четверти вопросов (на заседании комитета). А на остальные я не могу ответить в связи с ограничением законом тайны досудебного следствия", - сказал он.

Генпрокурор добавил: "Депутаты не являются стороной процесса. Они не имеют права знакомиться, а тем более, вымогать от меня протоколы допросов. Депутаты – не судьи".

"Давать им протоколы допросов я не то что не буду, я не имею права", - сказал он.

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16 ноября Регламентный комитет парламента отложил принятие по вопросу о снятии депутатской неприкосновенности Вадима Новинского. Депутаты аргументировали свою позицию тем, что представители Генпрокуратуры, в том числе, ее глава Юрий Луценко, не смогли ответить на все вопросы, касающиеся уголовного производства. Генпрокурор Луценко, в свою очередь, заявил о нежелании членов Регламентного комитета брать на себя ответственность.

По материалам: ZN.UA
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Тэги комитет Луценко Новинский
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2 комментария
  • Новороссия Сегодня, 12:30 Т.н. преза петруху офшорного назначил афроамериканец (негр по нашему) вместе с сакишвили, ебануидзе, всякими абромавичусами и 23-х летними шлюхами вами рулить. радой рулит дЭбил со справкой, хенпрокуратурой франкфуртский алкашь - уголовник. Так какую вы гидотнисть обрели, одноклеточные? Скачем и платим тарифы эвропэйские. Ржунемагу с придурков Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Ella Topol Сегодня, 12:29 В комитете для Новинского все свои. Ну кто там? Большинство БПП, где одни рыги бывшие, плюс ОППОБЛОК и Возрождение... Ответить Цитировать Пожаловаться
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