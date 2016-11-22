Луценко назвал условие ратификации Украиной Римского статута

Генпрокурор передал в Международный уголовный суд в Гааге материалы по преступлениям на Евромайдане и оккупированных территориях.

Верховная Рада еще в 2000 году проголосовала за присоединение к Римскому статуту, но соглашение до сих пор не ратифицировано Василий Артюшенко, ZN.UA

Генеральный прокурорзаявил, что Украина готова ратифицировать Римский статут, если Международный уголовный суд в Гааге продемонстрирует эффективность в расследовании преступлений против участников Революции Достоинства, а также российских военных преступлений в аннексированном Крыму и оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

"Мы считаем, что в данном случае действия Международного уголовного суда покажут целесообразность присоединения в Римскому статуту в целом. Если суд сейчас докажет свою эффективность в этих резонансных для украинского народа случаях, то я уверен, что парламент примет единогласное решение о присоединении к авторитетному международному соглашению - Римскому статуту", – сказал Луценко в эфире телеканала ICTV вечером в понедельник, 21 ноября.

Генпрокурор напомнил, что Украина частично признала юрисдикцию Международного уголовного суда.

"Мы подписали конвенцию, но не ратифицировали ее. Украинский парламент принял два решения, которыми признал юрисдикцию Международного уголовного суда в двух конкретных ситуациях: событиях на Майдане, а также событиях в Крыму и на оккупированной части Донбасса", – пояснил Луценко.

Глава ГПУ добавил, что обсуждал в Гааге возможность объединения уголовных производств по Майдану и вооруженной агрессии России против Украины в одно расследование.

"Сегодня мы встречались с руководителем офиса прокурора и обсуждали возможность совместного подхода к этим делам. Наше следствие считает, что нельзя отдельно рассматривать события на Майдане, события во время аннексии Крыма и события во время российской необъявленной агрессии на украинском Донбассе", – уточнил генпрокурор.

Напомним, 21 ноября делегация ГПУ посетила Гаагу, где провела встречу с прокурором Международного уголовного суда Фату Бенсудой. Генпрокурор передал в Международный уголовный суд в Гааге материалы по преступлениям на Евромайдане и оккупированных территориях.

Как пишут Андреас Умланд и Валентина Полунина в своем материале для ZN.UA, несмотря на то, ратификация Римского статута является одним из условий Соглашения об ассоции Украина-ЕС, Верховная Рада отложила ратификацию статута на три года, проголосовав за пакет изменений в Конституцию в части правосудия.

Украинский парламент, который проголосовал за присоединение к Римскому статуту еще в 2000 году, принял в 2014 и 2015 годах две декларации о частичном признании юрисдикции Международного уголовного суда в Украине.

"В результате принятия Украиной двух упомянутых деклараций МУС на самом деле уже обладает полной юрисдикцией в отношении любых международных преступлений, совершенных в Украине после 21 ноября 2013 г. Однако без ратификации Римского статута Украина не имеет права пользоваться всеми привилегиями, которые дает членство в МУСе, как, например, голосовать на Ассамблее государств-участников за преследование актов агрессии", – отмечают авторы.

Подробнее о Римском статуте и сотрудничестве Украины с Международным уголовным судом в Гааге читайте в статье Андреаса Умланда и Валентины Полуниной "Почему Украина должна, наконец, стать членом Международного уголовного суда" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".