Луценко и Найем устроили перепалку на саммите YES

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Генпрокурор и депутат поссорились на тему участия молодых политиков и госструктур в антикоррупционной деятельности.

Луценко поругался с Найемом на саммите YES. yes-ukraine.org

Генеральный прокурорво время саммита YES заявил, что в его цели также входит бортьба с влиянием олигархов, которые воспитывают все новые поколения политиков. И из-за этого политическая культура не меняется в Украине.

При этом он намекнул, что новые, молодые политики - это "диванные эксперты в войне против коррупции, которые всегда правы и хорошо зарабатывают на недвижимость".

Однако, депутат от партий БПП ответил на этот тезис, посоветовав Генпрокурору "не сидеть в одном кабинете с президентом и олигархами и не делить Украину".

"Это не мои слова, это сказал Коломойский. Я могу показать вам интервью", - сказал Найем.

Он также прокомментировал иллюстрацию Луценко, который сравнил бюджет с дырявым стаканом, через диры в котором коррупционеры и олигархи разворовывают государственные средства. Найем напомнил, что одна из таких "дыр" - это энергетика, которой пользуются монополия олигарха Рината Ахметава. Однако никто в органах государственной власти за два года не обратил на это внимания.

"Вы в кабинетах сидите с этими людьми и делите Украину. И не говорите о турбулентности элит. Задача Порошенко была в том, чтобы создать сильные институты. А они создаются такими же, как были при Януковиче, просто немножко слабее", - сказал Найем.

Он также напомнил Луценко, что бывшие депутаты "Партии Регионов" тоже голосовали за его кандидатуру на пост Генпрокурора, потому что "они решили, что ваша кандидатура им подходит".

"Это правительство не хочет бороться с коррупцией. Мы говорим, что нет политически воли для борьбы с коррупцией, но есть воля следить за нами, создавать фейки, информационную дезинформацию против нас", - пожаловался Наем, намекнув, что власть борется с усилиями молодых политиков.

В ответ Луценко ответил, что упрек Наема о том, что новые институты "такие же, как и при Януковиче", не справедлив. Генпрокурор заверил, что его ведомство реформируется. В частности, он отметил, что из пяти его заместителей три - не работали никогда в ГПУ. А всех прокуроров выбирают на жестком и прозрачном конкурсе, который был создан совместно с американскими експератми.

При этом он сказал Найему, что молодым политикам "не нужно строить из себя ангелов".

"Иногда из друзей получаются отличные враги. Надеюсь Мустафа - это не о нас с тобой", - сказал Луценко.

Напомним, что Луценко отказался публично дискутировать с Лещенко о коррупции на саммите YES сьогдоні. В свою очередь, сам Лещенко появился на панели саммита, посвященной коррупции и объяснил, почему ГПУ "воюет" с НАБУ. По его словам, вся проблема в том, что президент Порошенко и его друзья видят в антикоррупционном бюро угрозу для себя.