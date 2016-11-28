Луценко допускает объявление подозрения Азарову в госизмене

В заявлениях экс-премьера имеются признаки нарушения статей об изменении территориального и государственного устройства Украины.
"Также могу сообщить, что, проанализировав выступление гражданина Азарова на очередном "шабаше" антиукраинских сил РФ, в его заявлении имеются признаки нарушения соответствующих статей 110 и 111… об изменении территориального и государственного устройства Украины, а именно так называемой федерализации нашей страны. Поэтому я не исключаю, что в ближайшее время появится подозрение еще и экс-премьер-министру Украины гражданину Азарову", - сказал он журналистам возле Святошинского райсуда Киева в понедельник.
Ранее Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене. Представители Военной прокуратуры уже вручили адвокату экс-президента соответствующее уведомление о подозрении.Интерфакс-Украина