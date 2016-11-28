Луценко допускает объявление подозрения Азарову в госизмене

В заявлениях экс-премьера имеются признаки нарушения статей об изменении территориального и государственного устройства Украины.

Азарову вслед за Януковичем могут объявить подозрение в госизмене zhitomir.info

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключает, что подозрение в государственной измене и посягательстве на изменение территориального и государственного устройства страны может быть объявлено бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову.

"Также могу сообщить, что, проанализировав выступление гражданина Азарова на очередном "шабаше" антиукраинских сил РФ, в его заявлении имеются признаки нарушения соответствующих статей 110 и 111… об изменении территориального и государственного устройства Украины, а именно так называемой федерализации нашей страны. Поэтому я не исключаю, что в ближайшее время появится подозрение еще и экс-премьер-министру Украины гражданину Азарову", - сказал он журналистам возле Святошинского райсуда Киева в понедельник.

Ранее Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене. Представители Военной прокуратуры уже вручили адвокату экс-президента соответствующее уведомление о подозрении.