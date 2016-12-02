Луценко анонсировал суд над Януковичем по делу о госизмене

Экс-президенту Украины официальным путем доставили сообщение о подозрении в государственной измене.

Януковича планируют судить в первом квартале следующего года

Генеральная прокуратура Украины подготовила сообщение о подозрении в государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Документ уже официально доставлен подозреваемому в Ростов-на-Дону (Россия), сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1. По словам Луценко, во время недавней пресс-конференции в Ростове-на-Дону Янукович заявлял, что подписывал письмо к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о вводе войск в Украине. Эти слова Януковича ГПУ использовала для подготовки сообщения о подозрении.

По словам генпрокуророра, суд над Януковичем может состояться уже в первом квартале 2017 года, однако производство будет заочным.

"Дело о государственной измене после нескольких важных следственных действий будет переквалифицировано в обвинительное заключение и будет заочно вручено Янковичу и его защите", - сообщил Луценко.

По словам генпрокурора, дело о госизмене более перспективно, чем все остальные дела в отношении Януковича.

"Это дело наиболее перспективно, в нем будет небольшое количество документов. Сравните: в деле об украденном "Межигорье" полторы тысячи томов. Для того, чтобы только ознакомиться с ними стороне защите нужно будет не менее двух лет по стандартам ЕС", - сказал Луценко.

Как сообщалось, ранее ГПУ обнародовала полный текст подозрения Януковичу о госизмене.

Напомним, в Святошинском районном суде Киева 28 ноября состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко.

Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.