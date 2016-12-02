Луценко анонсировал суд над Януковичем по делу о госизмене

Экс-президенту Украины официальным путем доставили сообщение о подозрении в государственной измене.
По словам генпрокуророра, суд над Януковичем может состояться уже в первом квартале 2017 года, однако производство будет заочным.
"Дело о государственной измене после нескольких важных следственных действий будет переквалифицировано в обвинительное заключение и будет заочно вручено Янковичу и его защите", - сообщил Луценко.
По словам генпрокурора, дело о госизмене более перспективно, чем все остальные дела в отношении Януковича.
"Это дело наиболее перспективно, в нем будет небольшое количество документов. Сравните: в деле об украденном "Межигорье" полторы тысячи томов. Для того, чтобы только ознакомиться с ними стороне защите нужно будет не менее двух лет по стандартам ЕС", - сказал Луценко.
Как сообщалось, ранее ГПУ обнародовала полный текст подозрения Януковичу о госизмене.
Напомним, в Святошинском районном суде Киева 28 ноября состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко.
Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.ТСН