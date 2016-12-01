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Луценко анонсировал новое уголовное дело против Онищенко

1 декабря в 18:36

СБУ располагает материалами, подтверждающими сотрудничество Онищенко с российскими спецслужбами.

 

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Луценко лично видел материалы о сотрудничестве Онищенко с российским спецслужбами
Василий Артюшенко, ZN.UA
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в ближайшее время ГПУ может получить доказательства преступлений народного депутата Алесандра Онищенко, помимо "газового дела", расследование которого продолжается.

"Нами осуществляется руководство по другому делу против Онищенко, по которому мы будем иметь результаты в ближайшие дни. Мы ожидаем получить от одного из свидетелей доказательства незаконных действий гражданина Онищенко не только по "газовым делам", – собщил генпрокурор на брифинге в четверг, 1 декабря.

Луценко не стал вдаваться в детали, отметив что не может раскрыть ни личность свидетеля, ни страну в которой он находится, ни уголовные статьи, которые охватывают эти факты.

Глава ГПУ также сообщил еще об уголовном производстве, в котором фигурируют подконтрольные Онищенко фирмы  и которое касается незаконных поставок углеводородов в оккупированный Крым из Херсонской области.

Кроме того, Служба безопасности Украины ознакомила работников ГПУ с материалами, подтверждающими сотрудничество Онищенко с российскими спецслужбами.

"Процессуальные руководители, которые сотрудничают с СБУ, докладывают мне, и я лично видел материалы, которые свидетельствуют о том, что гражданин Онищенко, по словам его ближайшего окружения, сотрудничает с российскими спецслужбами", – отметил Луценко. По словам генпрокурора, данные материалы пока что не являются юридическим доказательством, но "много о чем говорят".

Луценко выразил уверенность, что Онищенко и его адвокаты знают об этом, и поэтому они решили "сыграть на опережение", передав США компромат на президента Петра Порошенко.

"На гражданина Онищенко и его преступную организацию есть множество доказательств. Когда он заявляет, что хочет работать с украинскими правоохранителями и структурами, но они почему-то не хотят идти к нему в Лондон, ответ очень прост: гражданин Украины должен давать показания в Украине", – резюмировал генпрокурор.

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Напомним, 1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения народным депутатом Александром Онищенко  государственной измены.

В этот же день Онищенко заявил о передаче США материалов, компрометирующих президента Украины Петра Порошенко и его окружение. По информации "Украинской правды", в течение года Онищенко записывал свои беседы с президентом Украины на наручные часы с диктофоном. 

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в создании схем расхищения газа ОАО "Укргаздобыча" и нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в Лондоне. 

Подробнее о работе НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также о деле Онищенко читайте в интервью с главой САП Назаром Холодницким в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Онищенко НАБУ газ Укргаздобыча розыск САП ГПУ Луценко СБУ госизмена
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