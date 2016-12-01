Луценко анонсировал новое уголовное дело против Онищенко

СБУ располагает материалами, подтверждающими сотрудничество Онищенко с российскими спецслужбами.

Луценко лично видел материалы о сотрудничестве Онищенко с российским спецслужбами Василий Артюшенко, ZN.UA

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в ближайшее время ГПУ может получить доказательства преступлений народного депутата, помимо "газового дела", расследование которого продолжается.

"Нами осуществляется руководство по другому делу против Онищенко, по которому мы будем иметь результаты в ближайшие дни. Мы ожидаем получить от одного из свидетелей доказательства незаконных действий гражданина Онищенко не только по "газовым делам", – собщил генпрокурор на брифинге в четверг, 1 декабря.

Луценко не стал вдаваться в детали, отметив что не может раскрыть ни личность свидетеля, ни страну в которой он находится, ни уголовные статьи, которые охватывают эти факты.

Глава ГПУ также сообщил еще об уголовном производстве, в котором фигурируют подконтрольные Онищенко фирмы и которое касается незаконных поставок углеводородов в оккупированный Крым из Херсонской области.

Кроме того, Служба безопасности Украины ознакомила работников ГПУ с материалами, подтверждающими сотрудничество Онищенко с российскими спецслужбами.

"Процессуальные руководители, которые сотрудничают с СБУ, докладывают мне, и я лично видел материалы, которые свидетельствуют о том, что гражданин Онищенко, по словам его ближайшего окружения, сотрудничает с российскими спецслужбами", – отметил Луценко. По словам генпрокурора, данные материалы пока что не являются юридическим доказательством, но "много о чем говорят".

Луценко выразил уверенность, что Онищенко и его адвокаты знают об этом, и поэтому они решили "сыграть на опережение", передав США компромат на президента Петра Порошенко.

"На гражданина Онищенко и его преступную организацию есть множество доказательств. Когда он заявляет, что хочет работать с украинскими правоохранителями и структурами, но они почему-то не хотят идти к нему в Лондон, ответ очень прост: гражданин Украины должен давать показания в Украине", – резюмировал генпрокурор.

Напомним, 1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения народным депутатом Александром Онищенко государственной измены.

В этот же день Онищенко заявил о передаче США материалов, компрометирующих президента Украины Петра Порошенко и его окружение. По информации "Украинской правды", в течение года Онищенко записывал свои беседы с президентом Украины на наручные часы с диктофоном.

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в создании схем расхищения газа ОАО "Укргаздобыча" и нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в Лондоне.

Подробнее о работе НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также о деле Онищенко читайте в интервью с главой САП Назаром Холодницким в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".