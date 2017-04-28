Луценко анонсировал начало суда над Януковичем на 4 мая

Гражданину Януковичу обещают все конституционные права на защиту и честный справедливый приговор за госизмену.
"Могу доложить, что еще одно требование Майдана также будет реализована в ближайшие дни: 4 мая начинается судебный процесс по обвинению экс-президента Януковича в государственной измене", - сказал Луценко на встрече с президентом Петром Порошенко.
Генпрокурор отметил, что это будет беспрецедентное для Украины событий. "Это очень важно не только для гражданина Януковича, но и для его кремлевских хозяев, которые прикрываясь его филькиной грамотой по якобы его приглашению ввести войска в Украину, оккупировали Крым, залили кровью Донбасс и пробовали поставить на колени наше государство", - сказал Луценко.
Генпрокурор также пообещал гражданину Януковичу все конституционные права на защиту.
Как сообщалось, 28 апреля конфискованные 1,4 млрд долларов беглого экс-президента Виктора Януковича и его окружения были зачислены на счета Государственного казначейства Украины.ZN.UA