Лишенный украинского гражданства Артеменко может ходить на работу в Раду – замглавы ЦИК

Порошенко своим указом лишил Артеменко гражданства. Чтобы лишить его депутатского мандата необходимо 226 голосов в Раде.

Магера предложил Верховной Раде взять ответственность за депутата Артеменко Василий Артюшенко, ZN.UA

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера разъяснил разницу междуи депутатских полномочий.

"Согласно статье 81 основного закона Украины утрата гражданства Украины одновременно фактически не приводит к досрочному прекращению полномочий народного депутата", - сказал Магера в комментарии телеканалу "112 Украина".

Замглавы ЦИК сообщил, что "в связи с этим Верховной Раде еще предстоит проголосовать, принять постановление не менее 226 голосами народных депутатов для того, чтобы такие полномочия народного депутата были досрочно прекращены".

По его словам, ЦИК может признать избранным народным депутатом после Артеменко следующего кандидата от списка только после лишения его мандата.

4 мая член парламентской фракции Радикальной партии Дмитрий Линько обнародовал копию указа президента от 29 апреля 2017 года о лишении Артема Артеменко гражданства Украины.

19 февраля газета The New York Times сообщила, что член парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Среди прочего план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины. Документы Флинну Артеменко передавал через бизнесмена Феликса Сейтера, у которого были деловые отношения с Дональдом Трампом, а также через юриста американского президента Майкла Коэна.