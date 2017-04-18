Лидеры "нормандской четверки" обсудили обмен пленными

Они приветствовали возобновлении пасхального перемирия - РФ.

Лидеры стран "нормандской четверки" продолжают договариваться об обмене пленных в Донбассе tvc.ru Президенты Украины Петр Порошенко, России Владимир Путин, Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили улучшение сотрудничества по обмену пленными по формуле "всех на всех". Об этом говорится в сообщении на сайте президента РФ.

Сообщается, что лидеры стран "нормандской четверки" вновь подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования.

"Они приветствовали договоренность о возобновлении пасхального перемирия, достигнутую в ходе заседания Контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность его строгого соблюдения. Лидеры призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц по формуле "всех на всех", - говорится в релизе.

Отмечается, что выражено сожаление в связи со случаями угроз в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Также высказана признательность Президенту Французской Республики Франсуа Олланду за его усилия в рамках "нормандской четверки" и надежда на то, что работа в этом формате будет продолжена после президентских выборов во Франции.

Напомним, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации в Донбассе констатирует множественные нарушения боевиками ОРДО Минских соглашений и обстрелы населенных пунктов вдоль лини разграничения.

Ране, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.