Лидеры ЕС пообещали Порошенко продлить санкции против РФ в декабре

В Брюсселе договорились давить на российское руководство для осовбождения заложников.
Главы Европейского Совета и Европейской Комиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер, а также президент Украины Петр Порошенко призвали российскую сторону немедленно прекратить обстрелы, обеспечить устойчивое прекращение огня и обеспечить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей оккупированной территории, включая неконтролируемые участки российско-украинской границы и площадки для отвода тяжелой артиллерии и техники.
"Наши санкции связаны с полным выполнением Минских соглашений", – подчеркнул Туск.
Ожидается, что вопрос продления санкций, действие которых истекает в январе 2017 года, будет рассмотрен и одобрен на декабрьском Саммите ЕС в Брюсселе.
Порошенко, в свою очередь, выразил лидерам ЕС благодарность за дипломатическую, политическую и экономическую поддержку в борьбе против российской агрессии, за четкую позицию непризнания незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя, а также единодушную поддержку ЕС проекта резолюции Генассамблеи ООН о ситуации с правами человека в Крыму.
Президент Украины напомнил о необходимости ускорения процесса освобождения украинских заложников, содержащихся как на оккупированных территориях, так и в России, и сообщил о договоренности давить на руководство России в вопросе их освобождения, сообщает пресс-служба главы государства.
Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама и лидеры ряда государств ЕС на встрече в Берлине выразили общее мнение о необходимости продления санкций против России в связи с агрессией против Украины, действие которых истекает в январе 2017 года.
Перед этим агентство Reuters со ссылкой на ряд дипломатов ЕС сообщило, что Европейский Союз может принять решение о продлении экономических санкции в отношении России в декабре, поскольку в дальнейшем это может оказаться значительно труднее из-за возможных действий нового президента США Дональда Трампа.ZN.UA