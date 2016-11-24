Лидеры ЕС пообещали Порошенко продлить санкции против РФ в декабре

В Брюсселе договорились давить на российское руководство для осовбождения заложников.

Участники Саммита Украина-ЕС подтвердили сохранение санкций против РФ до выполнения Минских договоренностей president.gov.ua Санкции Европейского Союза против России будут действовать до полного выполнения условий Минских договоренностей, а также восстановления украинского суверенитета на оккупированных территориях, включая Крым, заявили участники Саммита Украина-ЕС в Брюсселе в четверг, 24 ноября.

Главы Европейского Совета и Европейской Комиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер, а также президент Украины Петр Порошенко призвали российскую сторону немедленно прекратить обстрелы, обеспечить устойчивое прекращение огня и обеспечить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей оккупированной территории, включая неконтролируемые участки российско-украинской границы и площадки для отвода тяжелой артиллерии и техники.

"Наши санкции связаны с полным выполнением Минских соглашений", – подчеркнул Туск.

Ожидается, что вопрос продления санкций, действие которых истекает в январе 2017 года, будет рассмотрен и одобрен на декабрьском Саммите ЕС в Брюсселе.

Порошенко, в свою очередь, выразил лидерам ЕС благодарность за дипломатическую, политическую и экономическую поддержку в борьбе против российской агрессии, за четкую позицию непризнания незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя, а также единодушную поддержку ЕС проекта резолюции Генассамблеи ООН о ситуации с правами человека в Крыму.

Президент Украины напомнил о необходимости ускорения процесса освобождения украинских заложников, содержащихся как на оккупированных территориях, так и в России, и сообщил о договоренности давить на руководство России в вопросе их освобождения, сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама и лидеры ряда государств ЕС на встрече в Берлине выразили общее мнение о необходимости продления санкций против России в связи с агрессией против Украины, действие которых истекает в январе 2017 года.

Перед этим агентство Reuters со ссылкой на ряд дипломатов ЕС сообщило, что Европейский Союз может принять решение о продлении экономических санкции в отношении России в декабре, поскольку в дальнейшем это может оказаться значительно труднее из-за возможных действий нового президента США Дональда Трампа.