Лидеры ЕС немного похвалят Порошенко и призовут оживить реформы – Reuters

Электронные декларации чиновников несколько разочаровали европейцев.

Порошенко прибыл в Брюссель на саммит "Украина-ЕС". © European Council

Лидеры Евросоюза на сегодняшнемнемного похвалят украинского президента Петра Порошенко за усилия в проведении реформ. Но за кулисами ЕС теряет терпение из-за слишком медленного темпа Киева в борьбе с коррупцией, а также от непредсказуемого конфликта на востоке страны.

Об этом пишет Reuters, добавляя, что через три года после проевропейских протестов в Украине, Порошенко приедет на саммит в Брюссель, где ему скажут, что ему нужно делать больше, чтобы заслужить тесные отношения с ЕС.

Издание напоминает, что желание Украины углубить отношения с Западом имело очень высокую цену. Много людей погибли на Майдане во время протестов. Кроме того, после свержения режима Виктора Януковича Россия аннексировала украинский Крым и развязала конфликт на Востоке Украины. ЕС ввел экономические санкции против России из-за ее агрессии, но война до сих пор продолжается, несмотря на дипломатические усилия Германии и Франции в течение двух последних лет.

В Украине появились те, кто считает, что ЕС не продемонстрировал достаточную поддержку в противостоянии России. Кроме того, обеспокоенность вызывают заявления победителя на выборах президента США Дональда Трампа о желании сблизиться с Москвой. Существует страх, что это произойдет ценой украинцев.

Сегодня же на саммите лидеры ЕС похвалят Порошенко за усилия во внедрении изменений в энергетической, экономической сферах, а также в реформировании полиции в таких сложных условиях. Но коррупция остается широко распространенной в Украине, а культура кумовства позволяет чиновникам обогащаться. Издание напоминает о дорогих автомобилях, недвижимости и ценных вещах, которые задекларировали украинские чиновники недавно. Это не только разочаровало многих в ЕС, но и подорвало поддержку Порошенко в Украине.

Также в Брюсселе говорят, что экспорт товаров из Украины в ЕС вырос на 5,2% благодаря соглашению об ассоциации и создании зоны свободной торговли. Однако будущее этих отношений неопределено из-за того, что Нидерланды до сих пор не ратифицировали соглашение. Еще одним острым вопросом в отношениях между ЕС и Украиной была отмена европейских краткосрочных виз для украинцев. Однако Евросоюз также затягивает с этим из-за колебаний Германии и Франции, в которых растут антииммиграционные настроения перед выборами.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин рассказал о ключевых вопросах саммита Украина – ЕС. На саммите планируется подписание между Украиной и Евросоюзом меморандума о сотрудничестве в энергетической сфере, а также обсудить вопрос продления финансовой помощи от ЕС на поддержку реформ в Украине, сообщил он.

Напомним, что на прошлой неделе страны ЕС одобрили безвизовый режим с Украиной. Ранее президент Европараламента Мартин Шульц сообщил о готовности Европарламента поддержать безвизовый режим для Украины. Он выразил уверенность, что визовая либерализация приведет к увеличению иностранных инвестиций и будет способствовать экономическому развитию Украины. В то же время, Шульц подчеркнул, что "часть работы должна выполнить Украина".