Лидер фракции БПП Грынив отзывает законопроект об изменениях в е-декларирование

Грынив по-прежнему считает, что закон об электронных декларациях чиновников нуждается в изменениях. Но после разговора с Порошенко решил отозвать проект.

После разговора с Порошенко Грынив решил не засекречивать "ценное имущество" в декларациях чиновников

Лидер парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив отзывает свой законопроект об изменениях в систему электронных декларациях. Эту информацию ZN.UA подтвердил сам депутат.

По его словам, он принял такое решение после разговора с президентом Петром Порошенко.

"Да, я отзываю свой законопроект", - сказал он.

В то же время, Грынив отметил, что не меняет своего мнения о том, что закон о е-декларирования требует изменений. Однако, учитывая общественный резонанс от заявленных изменений, он решил отозвать законопроект, "до момента его всестороннего обсуждения в обществе".

Напомним, что на прошлой неделе руководитель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив предложил засекретить информацию о денежных средствах и имуществе чиновников, которые обязаны подавать электронные декларации. Законопроектом №5192 предлагается включить в перечень информации с ограниченным доступом сведения о ценном движимом имуществе, денежных активах, в том числе наличных средствах, активах в драгоценных (банковских) металлах, финансовые обязательства, расходы и все сделки в отчетном периоде.

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "Всеобщее декларирование: игра с нулевой суммой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".