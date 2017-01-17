Ле Пен пообещала признать Крым российским и выступить за отмену санкций в случае победы на выборах

Крымский полуостров "никогда не был украинским", заявила глава французского "Национального фронта".

Ле Пен снова заявила о своей готовности признать аннексию Крыма

Лидер французской ультраправой партии "Национальный фронт",пообещала признать оккупированный Крым частью РФ, а также выступить за снятие с России санкций.

Соответствующие заявления французкий политик сделала в интервью российской газете "Известия". По ее словам, Крым, на самом деле, "никогда не был украинским".

"После референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским. Я сожалею о том, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был воспринят в международном сообществе и ООН", - заявила она.

Ле Пен также готова снять с Кремля санкции, введенные за его агрессию против Украины.

"Безусловно, я буду выступать за отмену санкций. Они бессмысленны, если только их целью не было разорение французских фермеров. К тому же санкции — это довольно глупый метод в дипломатии. Все страны должны проявлять уважение друг к другу, вести переговоры на равных и принимать компромиссные решения, приемлемые для всех" - подчеркнула политик.

Марин Ле Пен последовательно выступает за признание Францией аннексии Крыма РФ. 3 января эфире французского телеканала BFMTV она заявила, что российская аннексия Крыма "не является незаконной".

Как сообщалось ранее, наиболее высокие предвыборные рейтинги во Франции имеют кандидат от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и член партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. Оба кандидата высказывались в пользу сближения Франции с Россией.



Подробнее о выборах во Франции читайте в статье Алексея Коваля "Американский сценарий" для выборов во Франции" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".