Лавров заявил о нежелании Кремля "замораживать" конфликт в Донбассе

Российский министр назвал попытки возложить на РФ ответственность за войну в Украине "сваливанием проблемы с больной головы на здоровую".

В Кремле заявляют, что хотят скорейшего завершения войны в Украине Flickr/Bradjward

Россия заинтересована в разрешении конфликта на Востоке Украины и не намерена затягивать его, заявил министр иностранных дел РФ

"Россия заинтересована в разрешении конфликта у своих границ больше, чем кто бы то ни было, несмотря на то, что периодически вы слышите утверждения, будто мы хотим искусственно этот конфликт затягивать, сохраняя его в таком подмороженном состоянии навсегда", - цитирует "Интерфакс-АВН" заявление российского министра на "Потсдамских встречах", сделанное во вторник.

По словам Лаврова, заявление о желании РФ заморозить конфликт в Донбассе – это "попытки свалить проблему с больной головы на здоровую".

Глава МИД заявил, что реализация Минского протокола сегодня не теряет своей актуальности, особо подчеркнув те его положения, которые касаются амнистии боевиков и выборов в ОРДЛО.

"Все мы согласны с тем, что на повестке дня остается полное выполнение минских соглашений, в рамках которых Киев взял на себя совершенно конкретное обязательство предоставить Донбассу особый статус, принять закон об амнистии, провести местные выборы",- заключил Лавров.

Напомним, во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

Подробнее о перспективах минского процесса читайте в статье Владимира Горбулина "Точка бифуркации" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".