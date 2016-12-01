Лавров назвал "фантастикой" присутствие российского тяжелого вооружения в Донбассе

По словам главы российского МИД, украинская армия и боевики все еще воюют советским оружием.

Лавров снова отрицает российское военное присутствие в Донбассе МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что утверждения о присутствии

"Утверждения относительно присутствия российского тяжелого вооружения на юго-востоке Украины, которое требует вывода, явно из области фантастики", — сказал Лавров в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, сообщает 112.ua.

По словам главы российского МИД, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, а также группа ОБСЕ в КПП "Гуково" и "Донецк" на российско-украинской границе на зафиксировала фактов присутствия российских войск. Также миссия не упоминала и о наличие или поставке на территорию Донецкой и Луганской областей российских вооружений, включая тяжелые орудия, добавил Лавров.

"Стороны в конфликте воюют тем оружием, которое осталось в Украине с момента распада СССР. Киев, помимо прочего, пытается компенсировать свои потери поставками вооружений из стран НАТО, в том числе летальных", — сказал Лавров.

По данным главы СБУ Василия Грицака, в сентябре 2016 года, на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей находилось от 4 до 6 тысяч кадровых военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

Согласно оценке аналитика Stratfor Лорен Гудрич, численность российских войск, действующих в Донбассе, достигает размеров в 10 тысяч военнослужащих, которые действуют в составе трех-четырех армейских бригад. Общая численность вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР", при этом, остается неизвестной.