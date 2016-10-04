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КСУ получит представление о конституционности судебной реформы в ближайшие дни

4 октября в 00:27

Глава ВСУ отказался прогнозировать решение Конституционного суда.

конституционный суд КСУ
В Верховном суде несогласны с ликвидацией ВСУ
morozzz / Depositphotos
Председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк сообщил, что представление о конституционности отдельных положений закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (в части правосудия)" будет направлено в Конституционный суд в ближайшие дни.

"Мы физически еще представление не направили – решение принято, над текстом редакционно мы еще работаем с учетом замечаний, которые сегодня были высказаны участниками пленума. Я думаю, что это вопрос одного-двух дней, и оно будет направлено", – поянил Романюк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, 3 октября.

Глава ВСУ заверил, что как только представление будет направлено, информация об этом появится на сайте ВСУ, а по факту получения – на сайте КСУ.

По словам Романюка, проект закона нарушает норму Конституции относительно субъекта, принимающего решения о ликвидации суда.

"И по той Конституции, которая действовала во время принятия этого документа, и по той Конституции, которая сейчас продолжает действовать, до конца 2017 года - это полномочия президента Украины, а не Верховной Рады", – уточнил глава ВСУ.

Романюк отказался прогнозировать решение, которое Конституционный суд примет в ответ на представление ВСУ: "Мы ожидаем принятия мудрого конституционного решения. А каким одно будет – сложно сейчас прогнозировать, и я этого делать не буду".

Напомним, 3 октября судьи Верховного суда Украины решили оспорить в КСУ положения судебной реформы, которыми предусмотрена ликвидация Верховного суда и высших спецсудов и создание обновленного Верховного суда с кассационными палатами.

Смотрите фото: Как Верховна Рада голосовала за судебную реформу

Напомним, что 2 июня Верховная Рада внесла изменения в Конституцию (в части правосудия). Также Рада приняла новый закон "О судоустройстве и статусе судей", который вводит механизм формирования нового Верховного суда и создание вместо трех высших специализированных судов единого органа, в который войдут кассационные подразделения для рассмотрения уголовных, гражданских, хозяйственных и административных производств по кассационным жалобам. При этом останутся суды, которые занимаются уголовными и гражданскими делами, хозяйственные и административные суды.

Изменения в Конституцию (в части правосудия) вступили в силу 30 сентября.

Подробнее о судебной реформе читайте в материале "Верховный суд президента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Конституция суд реформа КСУ ВСУ
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