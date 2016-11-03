КСУ начал рассматривать закон о частичном императивном мандате

По закону партии уже исключили несколько десятков кандидатов и добились лояльности следующих по списку.

Закон о частичном императивном мандате также называют законом о партийной диктатуре Верховная Рада

Конституционный суд Украины приступил к рассмотрению представления 49 народных депутатов о конституционности закона, который позволяет исключать кандидатов из списков партий уже после выборов.

КСУ начал рассматривать вопрос в ходе устного слушания. Инициировавшие данное представление народные депутаты не участвуют в заседании, их представляют помощники. После заслушивания участников процесса судьи удаляться для принятия решения, которое будет оглашено позднее.

25 февраля президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон частичном императивном мандате. Закон предусматривает, что после завершения выборов и до принятия решения Центральной избирательной комиссии о признании их избранными партия может исключать из своего избирательного списка кандидатов. Решение съезда партии об исключении кандидатов в депутаты из избирательного списка подлежит регистрации в ЦИК.

Действие закона распространяется также на парламентские выборы, которые состоялись в октябре 2014 года.

Этим законом уже воспользовались несколько партий. В частности "Радикальная партия" исключила из списка девять кандидатов, "Самопомич" - 11 человек, "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 13 кандидатов.