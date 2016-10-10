Кремль заявил о подготовке ко встрече лидеров стран "нормандской четверки"

Сроки встречи пока не определены.
"Подготовка ведется. По мере того, как она будет финализироваться, мы предоставим вам информацию о возможных сроках ее проведения", - сказал Песков.
20 сентября президент Франции Франсуа Олланд заявлял, что встреча может состоятся "в ближайшие недели".
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что саммит глав государств "нормандской четверки" может состояться только после успешных переговоров руководителей внешнеполитических ведомств Украины, Германии, Франции и России.
"Чтобы выйти на эту встречу, нам необходимо увидеть хоть какие-то шаги России, демонстрирующие ее готовность продвигаться вперед: прекратить огонь, отвести свои силы и предоставить доступ ОБСЕ", – сказал Климкин.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев заинтересован в продолжении и сохранении "нормандского формата"переговоров. Глава государства подчеркнул, что "любой формат имеет смысл только тогда, когда в нем участвует Россия и когда он многосторонний".
В Администрации президента Украины, в свою очередь, уточнили, что запланированная встреча Порошенко, Меркель и Олланда с Путиным может состояться в Берлине.ТАСС