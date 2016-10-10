Кремль заявил о подготовке ко встрече лидеров стран "нормандской четверки"

Сроки встречи пока не определены.

Сроки встречи "нормандской четверки" не опредены bloknot.ru

В Кремле ведут подготовку ко встрече лидеров стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России – по урегулированию конфликта на востоке Украины. Однако, сроки встречи на данный момент не определены, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "ТАСС".

"Подготовка ведется. По мере того, как она будет финализироваться, мы предоставим вам информацию о возможных сроках ее проведения", - сказал Песков.

20 сентября президент Франции Франсуа Олланд заявлял, что встреча может состоятся "в ближайшие недели".

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что саммит глав государств "нормандской четверки" может состояться только после успешных переговоров руководителей внешнеполитических ведомств Украины, Германии, Франции и России.

"Чтобы выйти на эту встречу, нам необходимо увидеть хоть какие-то шаги России, демонстрирующие ее готовность продвигаться вперед: прекратить огонь, отвести свои силы и предоставить доступ ОБСЕ", – сказал Климкин.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев заинтересован в продолжении и сохранении "нормандского формата"переговоров. Глава государства подчеркнул, что "любой формат имеет смысл только тогда, когда в нем участвует Россия и когда он многосторонний".

В Администрации президента Украины, в свою очередь, уточнили, что запланированная встреча Порошенко, Меркель и Олланда с Путиным может состояться в Берлине.