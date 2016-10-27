Топ Новости
<
>

Кремль проигнорировал протест Украины в связи с визитом Путина в Крым

27 октября в 12:23

Визиты российского президента на захваченную украинскую территорию являются "внутренним делом РФ", считают в Москве.

1Путин1
В Кремле будут и дальше игнорировать украинские протесты по поводу визитов Путина в Крым
Сайт президента России
В Кремле не учитывают протестов украинской стороны в связи с визитами президента РФ Владимира Путина на аннексированный Россией Крымский полуостров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 октября.

Как сообщает "Интерфакс", комментируя протест Украины в связи с состоявшимся накануне визитом Путина в оккупированную Ялту, Песков назвал данный инцидент "внутренним делом России".

"Украина традиционно выражает протест, и мы традиционно эти протесты не принимаем во внимание. Президент посещает те регионы РФ, которые он считает нужным, это внутреннее дело России, и это не касается ни одного государства, включая Украину", - заявил представитель Кремля журналистам.

Читайте также: МИД Украины вызвал представителя Сирии из-за заявления по Крыму

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест МИД России в связи с очередным визитом российского президента Владимира Путина на территорию оккупированного Крымского полуострова. Украинская сторона рассматривает этот и другие подобные так называемые "визиты" руководства РФ как дальнейшие попытки легитимизации аннексии Крыма.

В последние месяцы российский президент посещает оккупированный Крым регулярно. Предыдущий визит Путина на полуостров состоялся 15 сентября, накануне выборов в Госдуму РФ.  Ранее Путин ездил в Крым 18 августа, после скандала с придуманной ФСБ историей об "украинских диверсантах". Тогда Путин проводил совещание Совета безопасности, а также летал на вертолете вокруг строительства Керченского моста.

По материалам: Интерфакс
Читайте также
Тэги Украина Россия Путин
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
1 комментарий
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.58
EUR 27.95
Последние новости