Кремль проигнорировал протест Украины в связи с визитом Путина в Крым

Визиты российского президента на захваченную украинскую территорию являются "внутренним делом РФ", считают в Москве.

В Кремле будут и дальше игнорировать украинские протесты по поводу визитов Путина в Крым Сайт президента России

В Кремле не учитывают протестов украинской стороны в связи с визитами президента РФна аннексированный Россией Крымский полуостров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 октября.

Как сообщает "Интерфакс", комментируя протест Украины в связи с состоявшимся накануне визитом Путина в оккупированную Ялту, Песков назвал данный инцидент "внутренним делом России".

"Украина традиционно выражает протест, и мы традиционно эти протесты не принимаем во внимание. Президент посещает те регионы РФ, которые он считает нужным, это внутреннее дело России, и это не касается ни одного государства, включая Украину", - заявил представитель Кремля журналистам.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест МИД России в связи с очередным визитом российского президента Владимира Путина на территорию оккупированного Крымского полуострова. Украинская сторона рассматривает этот и другие подобные так называемые "визиты" руководства РФ как дальнейшие попытки легитимизации аннексии Крыма.

В последние месяцы российский президент посещает оккупированный Крым регулярно. Предыдущий визит Путина на полуостров состоялся 15 сентября, накануне выборов в Госдуму РФ. Ранее Путин ездил в Крым 18 августа, после скандала с придуманной ФСБ историей об "украинских диверсантах". Тогда Путин проводил совещание Совета безопасности, а также летал на вертолете вокруг строительства Керченского моста.