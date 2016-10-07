Кремль пообещал принять ответные меры в случае введения Киевом визового режима с РФ

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Москва готовит ответные шаги на введение Украиной визового режима с Россией.

Россия будет принимать меры в ответ на введение Украиной виз для россиян inosmi.ru

Российская сторона будет реагировать на решение Украины о введении визового режима с РФ с учетом собственных интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 октября.

"Если будет введен визовый режим, то, конечно, эта ситуация будет рассмотрена, и российская сторона примет те решения, которые посчитает необходимыми в своих интересах", - цитирует агентство "Интерфакс" заявление Пескова перед журналистами.

Представитель президента, при этом, заявил, что пока не готов анонсировать, какие именно шаги предпримет Москва в ответ на введение Украиной визового режима.

Вопрос о введении визового режима с Россией снова вошел в политическую повестку дня в Украине после того, как в конце сентября в Москве российские власти арестовали журналиста агентства "Укринформ" Романа Сущенко, которого спецслужбы РФ обвинили в "шпионаже" и удерживают в тюрьме "Лефортово".

Со своей стороны министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что вопрос "требует серьезной политической проработки и логистики", но МИД Украины готов к введению визового режима с РФ. Он отметил, что для этого потребуются затраты на дополнительные консульские должности, оборудование.

По мнению министра, российские спецслужбы будут очень быстро приспосабливаться к визовому режиму, и Россия будет пытаться максимально усложнить процедуру получения виз.

Как заявлял в комментарии ZN.UA эксперт по международным отношениям Алексей Ижак, после одобрения постановления следует ожидать обострения в отношениях с РФ. По мнению Ижака, РФ начнет вводить симметричные шаги. "Такой шаг был бы уместен, когда начались активные боевые действия, когда агрессия была очевидна. Сейчас явные намерения России - немного снизить эскалацию с Украиной и найти пути для восстановления отношений. Поэтому сейчас введение визового режима с целью избежания продолжения гибридной войны на Востоке Украины - не имеет смысла", - считает эксперт.