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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Бывший украинский президент отметил, что украинцам и россиянам нужны не "братские", а "партнерские" отношения.

Кравчук объяснил, как он видит завершение российско-украинской войны.

По мнению первого президента Украины, ни у кого сегодня нет четкого рецепта, как закончить войну России против Украины. Однако, он отметил, что искать его необходимо.

"И я предлагал, и сейчас предлагаю Кремлю определить 5 человек, моральных авторитетов, которые никогда не были при власти, в партиях, нигде... Не были. Просто моральные авторитеты. И Украине таких 5. Пусть сядут и напишут документ, что нужно сделать, чтобы прекратилась война, и наладились отношения. Не надо по-братски, не надо по-дружески, нужны просто человеческие, партнерские отношения", - заявил он во время интервью "Эхо Москвы".

По словам Кравчука, далее составленный документ нужно отправить президентам Украины и России, чтобы они подумали, как его воплотить.

Ранее Кравчук предложил начать двусторонние переговоры с Россией. По его мнению, Минские переговоры - это "путь в никуда".