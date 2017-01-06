Бывший украинский президент отметил, что украинцам и россиянам нужны не "братские", а "партнерские" отношения.
"И я предлагал, и сейчас предлагаю Кремлю определить 5 человек, моральных авторитетов, которые никогда не были при власти, в партиях, нигде... Не были. Просто моральные авторитеты. И Украине таких 5. Пусть сядут и напишут документ, что нужно сделать, чтобы прекратилась война, и наладились отношения. Не надо по-братски, не надо по-дружески, нужны просто человеческие, партнерские отношения", - заявил он во время интервью "Эхо Москвы".
По словам Кравчука, далее составленный документ нужно отправить президентам Украины и России, чтобы они подумали, как его воплотить.
Ранее Кравчук предложил начать двусторонние переговоры с Россией. По его мнению, Минские переговоры - это "путь в никуда".Эхо Москвы