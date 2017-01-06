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Кравчук предложил "рецепт" завершения войны между Украиной и Россией 12

6 января в 11:24

Бывший украинский президент отметил, что украинцам и россиянам нужны не "братские", а "партнерские" отношения.

Леонид Кравчук
Кравчук объяснил, как он видит завершение российско-украинской войны.
По мнению первого президента Украины Леонида Кравчука, ни у кого сегодня нет четкого рецепта, как закончить войну России против Украины. Однако, он отметил, что искать его необходимо.

"И я предлагал, и сейчас предлагаю Кремлю определить 5 человек, моральных авторитетов, которые никогда не были при власти, в партиях, нигде... Не были. Просто моральные авторитеты. И Украине таких 5. Пусть сядут и напишут документ, что нужно сделать, чтобы прекратилась война, и наладились отношения. Не надо по-братски, не надо по-дружески, нужны просто человеческие, партнерские отношения", - заявил он во время интервью "Эхо Москвы".

По словам Кравчука, далее составленный документ нужно отправить президентам Украины и России, чтобы они подумали, как его воплотить.

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Ранее Кравчук предложил начать двусторонние переговоры с Россией. По его мнению, Минские переговоры - это "путь в никуда".

По материалам: Эхо Москвы
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Тэги Украина Россия Кравчук война
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12 комментариев
  • Vyacheslav Harchuk Сегодня, 12:28 Домовитись буде дужи важко, потрібно змусити Росію відмовитись від України це єдиний шлях через який пройшли усі країни які були під впливом Російської імперії.
    Николай Ячменев Сегодня, 12:34
    а вважаю,шо трэба змусыты галицайськый сброд вiдмовытыся вiд нормальной Украины и убраться до сэбэ в галицайщыну...от оттам ВОНЫ покажуть строительство унитарной
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  • Николай Ячменев Сегодня, 12:27 а у меня тоже самый простой способ закончить войну между славянами-этокогда все те,кто любит и желает воевать,берет автомат, идет в окопы и стреляет..но так как эти войовнычые особи туда никогда не пойдут,то и воевать будет некому.Так шо хутко у военкомат-и у окопы! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Віктор Іванович Онищак Сегодня, 12:20 Сьогодні православні починають святкувати Різдво, чого робити Христос не казав. Але Христос розказав, як вирішити такий конфлікт, що на Донбасі.Того, що казав Христос нам не треба, бо ми самі придумаємо, як нам тут бути. І Кравчук, і коментатори знають, як тут поступити. Але Христос казав і дальше, що через те, що ми не хочемо Його слухати і робимо за своїми прихотями, то Він оберне наші свята у сум, а наші веселощі - у плач... Його кара невідворотна. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Vladislav Haponenko Сегодня, 12:15 Затни пельку, та іди далі з Янеком організовуйте конституційну асамблею.... Хамелеон.... піписати з варварами щось знову? А що буде коштувати той піпис? Краще розписатись на кремльовській стіні. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Yury Putilov Сегодня, 12:14 Кравчук пришел к выводу, что "дождаться инопланетян, которые разрулят ситуацию" - это самый реальный вариант. )) Какие могут быть "моральные авторитеты", не при власти и не состоящие в партиях, у нас и у них? Писатели? Футболисты? Или он так на Пинчука намекает? "Дедушка" имея всю полноту власти и кредит доверия, как первый президент, сначала позволил разграбить и развалить страну, а сейчас, похоже, до маразма докатился. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Flintenko Сегодня, 12:14 Этот партократ пытается народу впарить эту чушь? В стране необьявленная война, торговля с врагом идет вовсю, правители наживаются, а это старое чмо говорит о партнерских отношениях. Видать тоже хочет к кормушке. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Андрей Ильчук Сегодня, 12:06 У меня есть четкий рецепт окончания войны с Россией, и только этот рецепт сработает. Чтобы война закончилась необходимо Россию победить и лишить ее столицу москву статуса столицы. Иначе никак войну не остановить, этот дракон будет забирать лучших детей вечно. Так как может страна с безъядерным статусом, гарантии безопасности которой преданы победить страну с одним из самых мощных ядерных потенциалов? Как? Только за счет своих преимуществ. Украина превосходит Россию недостижимым для России образом. У нас есть идея суть которой противоречия не плодить, Киев был основан на месте перевоза через Днепр на пути которого противоречия не допускались. И на Майдан украинцы вышли устранить противоречия властей. Мы люди идеи, конкурировать москве с которой нечем. Русские не могут воевать с носителями идеи Руси, поступая так Россия становится ордою. Предъявите национальную идею во всей ее красе. Или уйдите, иным образом вам не победить, а народ со временем оценит ваше бездействие и воздаст вам
    Руб Кей Сегодня, 12:20
    Тебе еще после НГ не попустило, ну ты дурень хохляцкий.
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  • oleksandr shlemkevych Сегодня, 12:04 В Росії пяти і не найдеш там один. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • lyodya Сегодня, 11:45 Цьому старому перділі ще на початку своєї президентської каденції треба було взяти у роботу думку Чорновіла про федеративний устрій україни і визнати факт існування двомовності, а не займатись ідеологічним політикантством заради свого особистого збагачення. Ответить Цитировать
  • бабаЯга_да О_Пять Сегодня, 11:43 Макарычу разве не сказали,что решение о разделе Украины "спрогнозировано" ОРДЕНОМ ПРАВИТЕЛЕЙ? Конфликт не с государством Россия,а с добровольцами-отпускниками,которым не безразлично где проходит граница ... Ответить Цитировать Пожаловаться
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