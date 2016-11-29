Консультации по механизму приостановки безвиза в Брюсселе завершились безрезультатно – СМИ

В Европе не могут определиться с условиями и юридическим статусом приостановки безвизового режима.

Германия и Франция хотят от Европарламента уступок в вопросе механизмка приостановки безвиза vlad_tsybulsky / Depositphotos

Трехсторонние консультации между институтами и странами-членами ЕС относительно, состоявшиеся 29 ноября, завершились безрезультатно.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на информированные источники.

"Переговоры, которые прошли в Брюсселе утром, не позволяют говорить об успешном завершении триалога", – отметил один из собеседников издания.

По информации источников, страны-члены ЕС ожидают уступок со стороны Европарламента.

Речь идет, в частности, о споре по поводу определения категорий лиц, на которые будет распространяться приостановка безвизового режима на первом этапе: Европарламент настаивает на том, что в механизме следует предусмотреть возможность останавливать безвиз для отдельных категорий граждан, в то время как Германия и Франция выступают за полную приостановку безвизового режима для страны, которую Еврокомиссия признает проблемной.

Еще одним несогласованным вопросом остается юридический статус возможного решения о приостановке безвизового режима. Речь идет, в частности, о том, требует ли данное решение согласования с ЕП.

По данным источников, накануне консультаций представители ЕП были готовы на уступки в данном вопросе, но сегодня настаивали на своей исходной позиции.

Напомним, от утверждения в ЕС механизма приостановки безвизового режима зависит рассмотрение вопроса о предоставлении безвизового режима для Украины.

Согласно информации на сайте Европейского парламента, евродепутаты рассмотрят механизм приостановки безвизового режима 18 января 2017 года.

Ранее комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан заявил, что ЕС столкнется с проблемами, если не предоставит Украине безвиз, однако задача по его введению уже до конца текущего года является излишне амбициозной.