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Конституционный суд рассмотрит дело о лишении Януковича звания президента

13 октября в 13:57

Слушания начнутся 19 октября.

Конституционный суд КСУ1
Рассмотрение дела в КСУ состоится в формате письменного слушания
Андрей Товстыженко, ZN.UA

Конституционный суд Украины начнет слушания по делу относительно конституционности лишения беглого Виктора Януковича звания президента Украины.

"Рассмотрение дела по конституционному представлению президента Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона Украины "О лишения В.Януковича звания президента Украины", — говорится в анонсе повестки дня пленарного заседания КСУ на 19 октября.

В Конституционном суде отметили, что рассмотрение дела состоится в формате письменного слушания и начнется в десять утра.

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Напомним, что Порошенко направил в Конституционный суд Украины представление с просьбой признать закон "О лишении Виктора Януковича звания президента Украины" неконституционным.

В начале февраля 2015 года Верховная Рада поддержала законопроект, который предусматривает лишение Виктора Федоровича Януковича звания президента Украины.

По материалам: ZN.UA
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Тэги президент Янукович звание закон
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