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Конституционный суд приступил к рассмотрению "языкового" закона Кивалова-Колесниченко

17 ноября в 11:56

Под стенами КСУ проходит митинг активистов "Свободы", требующих признать закон неконституционным.

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Фото Facebook/Леонід Ємець

В Конституционном суде Украины началось заседание относительно неконституционности так называемого закона Кивалова-Колесниченко "О принципах государственной языковой политики", сообщил народный депутат Украины Леонид Емец (фракция "Народный фронт").

"Началось заседание Конституционного Суда относительно неконституционности закона Колесниченко/Кивалова" "О принципах государственной языковой политики". Кворум есть", – написал он в Facebook.

По словам Емца, присутствующего на заседании, суд принял решение рассматривать дело без представителя Президента Украины.

В начале заседания, представитель ВО "Свобода" Олег Бондарчук подал ходатайство об отводе судей, по которым открыто уголовное производство за содействие узурпации власти Януковичем. Данное ходатайство суд зачитывать отказался.

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Как сообщают "Українські новини", заседание возглавляет судья Виктор Кривенко. В зале присутствуют лидеры партии "ВО Свобода", в частности – Олег Тягнибок и Ирина Фарион.

Тем временем, под стенами КСУ проходит митинг активистов, требующих признать закон неконституционным.

Одна из участниц пикета – народный депутат, глава комитета Рады по иностранным делам Анна Гопко, заявила, что КСУ на протяжении двух лет искусственным способом избегал рассмотрения ходатайства 57 народных депутатов о признании "языкового" закона неконституционным.

"Закон Кивалова-Колесниченко поощряет русификацию и уничтожает систему государственной защиты и поддержки украинского языка", – отметила она в Facebook.

Напомним, еще в октябре 2014 года КСУ открыл производство по делу о соответствии Конституции закона "О принципах государственной языковой политики", известного как "языковой закон Кивалова-Колесниченко".

Языковой закон регионалов Вадима Колесниченко и Сергея Кивалова был принят Радой 3 июля 2012 года. Положения закона допускают введение двуязычности в регионах Украины, где доля нацменьшинств превышает 10% населения.

По материалам: ZN.UA , Українські новини ,
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Тэги Кивалов государство КСУ
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