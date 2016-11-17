Конституционный суд приступил к рассмотрению "языкового" закона Кивалова-Колесниченко

Под стенами КСУ проходит митинг активистов "Свободы", требующих признать закон неконституционным.

В Конституционном суде Украины началось заседание относительно неконституционности так называемого закона Кивалова-Колесниченко "О принципах государственной языковой политики", сообщил народный депутат Украины Леонид Емец (фракция "Народный фронт").

"Началось заседание Конституционного Суда относительно неконституционности закона Колесниченко/Кивалова" "О принципах государственной языковой политики". Кворум есть", – написал он в Facebook.

По словам Емца, присутствующего на заседании, суд принял решение рассматривать дело без представителя Президента Украины.

В начале заседания, представитель ВО "Свобода" Олег Бондарчук подал ходатайство об отводе судей, по которым открыто уголовное производство за содействие узурпации власти Януковичем. Данное ходатайство суд зачитывать отказался.

Как сообщают "Українські новини", заседание возглавляет судья Виктор Кривенко. В зале присутствуют лидеры партии "ВО Свобода", в частности – Олег Тягнибок и Ирина Фарион.

Тем временем, под стенами КСУ проходит митинг активистов, требующих признать закон неконституционным.

Одна из участниц пикета – народный депутат, глава комитета Рады по иностранным делам Анна Гопко, заявила, что КСУ на протяжении двух лет искусственным способом избегал рассмотрения ходатайства 57 народных депутатов о признании "языкового" закона неконституционным.

"Закон Кивалова-Колесниченко поощряет русификацию и уничтожает систему государственной защиты и поддержки украинского языка", – отметила она в Facebook.

Напомним, еще в октябре 2014 года КСУ открыл производство по делу о соответствии Конституции закона "О принципах государственной языковой политики", известного как "языковой закон Кивалова-Колесниченко".

Языковой закон регионалов Вадима Колесниченко и Сергея Кивалова был принят Радой 3 июля 2012 года. Положения закона допускают введение двуязычности в регионах Украины, где доля нацменьшинств превышает 10% населения.