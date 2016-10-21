Кононенко и Абромавичус встретятся в суде

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Печерский суд рассмотрит иск замглавы парлментской фракции БПП к экс-министру экономики.

Кононенко хочет добиться опровержения озвученных Абромавичусом обвинений

Печерский суд Киева рассмотрит иск заместителя председателя фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде к бывшему министру экономического развития и торговли Айвараса Абромавичусу о защите чести, достоинства и деловой репутации, и опровержении недостоверной информации.

Заседание назначено на 11:00 23 ноября. Иск будет рассматривать судья Екатерина Москаленко.

Напомним, 3 февраля глава МЭРТ в Кабмине Арсения Яценюка Айварас Абромавичус заявил о намерении подать в отставку, что спровоцировало острый правительственный кризис. Причиной своего ухода он назвал коррупцию и давление со стороны приближенного к президенту Петру Порошенко народного депутата Игоря Кононенко, а также назвал имена трех людей, которых ему "настоятельно рекомендовали" в качестве заместителей. Одним из них оказался исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Пасишник.

Расследованием заявлений Абромавичуса занялось Национальное антикоррупционное бюро Украины. Пасишнику было предъявлено подозрение в злоупотреблении властью или служебным положением. В августе суд избрал ему личное обязательство в качестве меры пресечения.

В то же время, детективы НАБУ не выявили фактов незаконного влияния Кононенко на Абромавичуса. Сам Кононенко предлагал экс-министру пройти совместную проверку на детекторе лжи относительно озвученных обвинений.

Подробнее об обстоятельствах отставки Абромавичуса читайте в статье Юлии Мостовой "За ширмой" в "Зеркале недели. Украина".