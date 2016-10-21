Кононенко и Абромавичус встретятся в суде

Печерский суд рассмотрит иск замглавы парлментской фракции БПП к экс-министру экономики.
Заседание назначено на 11:00 23 ноября. Иск будет рассматривать судья Екатерина Москаленко.
Напомним, 3 февраля глава МЭРТ в Кабмине Арсения Яценюка Айварас Абромавичус заявил о намерении подать в отставку, что спровоцировало острый правительственный кризис. Причиной своего ухода он назвал коррупцию и давление со стороны приближенного к президенту Петру Порошенко народного депутата Игоря Кононенко, а также назвал имена трех людей, которых ему "настоятельно рекомендовали" в качестве заместителей. Одним из них оказался исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Пасишник.
Расследованием заявлений Абромавичуса занялось Национальное антикоррупционное бюро Украины. Пасишнику было предъявлено подозрение в злоупотреблении властью или служебным положением. В августе суд избрал ему личное обязательство в качестве меры пресечения.
В то же время, детективы НАБУ не выявили фактов незаконного влияния Кононенко на Абромавичуса. Сам Кононенко предлагал экс-министру пройти совместную проверку на детекторе лжи относительно озвученных обвинений.
Подробнее об обстоятельствах отставки Абромавичуса читайте в статье Юлии Мостовой "За ширмой" в "Зеркале недели. Украина".Интерфакс-Украина , ZN.UA ,