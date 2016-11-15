Конкурс на должность госсекретаря МИП выиграл заместитель Стеця

В конкурсе участвовали четыре кандидата, лишь двое из них успешно сдали тест на знание законодательства.

Гооссекретарем "Минстеця" станет Биденко Артем Биденко / Facebook

Комиссия высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабмину назначить государственны секретаремдействующего заместителя главы ведомства Артема Биденко.

"Артема Игоревича, мы поздравляем с победой на должность госсекретаря Министерства информационной политики", - сказал член комиссии, глава Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко, объявляя результаты конкурса, который проходил во вторник, 15 ноября.

Биденко набрал 12,63 бала по результатам тестирования, решения ситуативных задач и собеседования. Его конкурент заведующий сектором связей с общественностью и координации работы с органами власти Мининформполитики, руководитель аппарата министра Геннадий Семенченко набрал 8,22 балла. Так как Семенченко набрал мене 0,5 балла по одной из компетенций, Комиссия не стала рекомендовать его в качестве запасного кандидата.

Как сообщила член комиссии народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум на своей странице в Facebook, в конкурсе принимали участие четыре кандидата. Лишь два из них успешно сдали тест на знание законодательства.

Артем Биденко занимает должность заместителя министра информационной политик с 4 февраля 2015 года. До этого, с августа 2014 года, он занимал должность начальника Управления по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации. Был заместителем председателя партии "Собор" Анатолия Матвиенко. Племянником Матвиенко является Сергей Березенко. Оба они – члены парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде восьмого созыва.

Биденко и Березенко учились в Киево-Могилянской академии в одно и то же время.