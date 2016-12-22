Конкурс на должность госсекретаря Минагропрода выиграла экс-советник Гройсмана

Ульяна Грачева набрала 12,38 баллов из 20 возможных.

Завотделом секретариата Кабмина Грачева победила в конкурсе на должность госсекретаря Министерства аграрной политики Андрей Товстыженко, ZN.UA

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в четверг, 22 декабря, рекомендовала Кабинету министров назначить госсекретарем Министерства аграрной политики и продовольствия заведующую отделом экономического развития Секретариата Кабинета министров Ульяну Грачеву.

По результатам тестирования, решения ситуативных задач и собеседования Грачева набрала 12,38 балла из 20 возможных. В финал конкурса также вышел руководитель Регионального контактного пункта "Продовольственная безопасность, устойчивое сельское хозяйство, морские исследования и биоэкономика" программы Еврокомиссии финансирования научных исследований и инноваций "Горизонт 2020" Александр Галущенко.

Ульяна Грачева родилась в 1982 году. На госслужбу пришла в 2004 году, занимала различные должности в Министерстве топлива и энергетики, Секретариате и Администрации президента, Секретариате Верховной Рады. В 2015 году была советником председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана. С мая 2016 году возглавляет отдел экономического развития Секретариата Кабмина.

Напомним, что конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы уже избрала госсекретарей для Министерства инфраструктуры (Андрей Галущак), Министерства экономики (Алексей Перевезенцев), Министерства культуры (Ростислав Карандеев), Министерства информационной политики (Артем Биденко), Министерства внутренних дел (Алексей Тахтай), Министерства энергетики и угольной промышленности (Максим Немчинов) и Министерства иностранных дел (Андрей Заяц), Министерства обороны (Александр Дублян) и Министерства по вопросам оккупированных территорий (Сергей Злакоман), Министерства здравоохранения (Наталия Шолойко), Министерства юстиции (Анна Онищенко), Министерства социальной политики (Виктор Иванкевич), Министерства регионального развития (Максим Малашкин), Министерства образования и науки (Павел Полянский), Министерства финансов (Евгений Капинус), Министерства экологии и природных ресурсов (Геннадий Дмитренко).

Подробнее о должности госсекретаря в министерствах читайте в статье Игоря Колиушко и Виктории Дерец "Государственные секретари министерств: старт новой управленческой реформы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".