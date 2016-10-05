Конкурс на должность главы Житомирской ОГА выиграл Гундич

Игорь Гундич работал и.о. губернатора Житомирской области.

Гундич выиграл конкурс на должность главы Житомирской ОГА

Конкурс на должность главы Житомирской облгосадминистрации выиграл Игорь Гундич, который с 1 сентября работал на этом же месте в статусе исполняющего обязанности. На должность претендовали 16 человек, сообщает Национальное агентство по вопросам госслужбы.

Также избран резервный претендент на должность, на случай, если Гундич не пройдет спецпроверку. Резервистом стал Александр Шпита, исполняющий обязанности начальника главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Житомирской области.

Прежний губернатор Житомирщины Сергей Машковский написал заявление на увольнение по собственному желанию. Он занимал пост главы Житомирской ОГА более двух лет.

Игорь Гундич родился 28 декабря 1975 года в Житомире, образование - высшее (Житомирский инженерно-технологический институт, специальность "Менеджмент организаций", квалификация - менеджер-экономист).

Трудовую деятельность начал в 2003 году заведующим кормовым двором общества с ограниченной ответственностью "Южное" в с. Буряки Бердичевского района Житомирской области.

С июля 2005 по май 2006 он руководил исполнительным комитетом житомирской городской организации партии "Народный союз "Наша Украина".

С мая 2006 по ноябрь 2010 Гундич работал первым заместителем мэра Житомира по вопросам деятельности исполнительных органов.

С октября 2012 по апрель 2016 - директор ООО "Элитное" (с. Буряки Бердичевского района).

Женат, воспитывает двух сыновей.