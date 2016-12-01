Конгресс США рассмотрит предоставление Украине летального оружия

В проекте оборонного бюджета США на 2017 увеличение военной помощи Украине до 350 миллионов долларов.

Американский Конгресс рассмотрит проект оборонного бюджета в ближайшие дни Florida Atlantic University Libraries

Сенат и Палата Представителей Конгресса США согласовали проект бюджета на нужды национальной безопасности в 2017 году, который предусматривает 350 миллионов помощи Украине. Программа поддержки включает также предоставление Киеву, сообщила пресс-служба посольства Украины в Вашингтоне вечером в среду, 30 ноября.

Перечень видов помощи расширен за счет включения в него предоставления средств и техничной поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощи в подготовке штабных офицеров и высшего командования Вооруженных сил Украины.

Голосование за проект должно состояться в ближайшее время.

"Работаем с Конгрессом США… Надеемся на позитивное решение об увеличении объема помощи до 350 миллионов (увеличение на 50 миллионов, по сравнению с бюджетом 2016 года). У нас есть двухпартийная поддержка в обеих палатах Конгресса", – написал посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в Facebook.

Напомним, 22 сентября палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон H. R. 5094 о поддержке стабильности и демократии в Украине, положения которого предусматривают, среди прочего, возможность передачи Украине летальных оборонительных систем вооружений.

Как заявил министр обороны США Эштон Картер, Соединенные Штаты продолжают рассматривать вопрос о предоставлении Украине оборонительных летальных вооружений.

По словам главы Пентагона, данный вопрос "находится в рассмотрении" и решение будет зависеть "от того, как Россия будет выполнять Минские соглашения".

Вопрос о предоставлении Украине летального оружия рассматривается в США после начала российской агрессии в 2014 году.