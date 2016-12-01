Конгресс США рассмотрит предоставление Украине летального оружия

В проекте оборонного бюджета США на 2017 увеличение военной помощи Украине до 350 миллионов долларов.
Перечень видов помощи расширен за счет включения в него предоставления средств и техничной поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощи в подготовке штабных офицеров и высшего командования Вооруженных сил Украины.
Голосование за проект должно состояться в ближайшее время.
"Работаем с Конгрессом США… Надеемся на позитивное решение об увеличении объема помощи до 350 миллионов (увеличение на 50 миллионов, по сравнению с бюджетом 2016 года). У нас есть двухпартийная поддержка в обеих палатах Конгресса", – написал посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в Facebook.
Напомним, 22 сентября палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон H. R. 5094 о поддержке стабильности и демократии в Украине, положения которого предусматривают, среди прочего, возможность передачи Украине летальных оборонительных систем вооружений.
Как заявил министр обороны США Эштон Картер, Соединенные Штаты продолжают рассматривать вопрос о предоставлении Украине оборонительных летальных вооружений.
По словам главы Пентагона, данный вопрос "находится в рассмотрении" и решение будет зависеть "от того, как Россия будет выполнять Минские соглашения".
Вопрос о предоставлении Украине летального оружия рассматривается в США после начала российской агрессии в 2014 году.ZN.UA