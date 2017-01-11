"Компромисс погубит Украину": эксперт Джеймс Шерр о статье Пинчука

Если другие страны хотят посягнуть на статус Украины как независимого государства, пусть сами этим занимаются. Не нужно помогать им руками украинцев, подчеркнул научный сотрудник Королевского института международных отношений.

Украине не стоит идти на болезненные для нее компромиссы скриншот видео

29 декабря один из самых влиятельных людей Украины, Виктор Пинчук, заявил (в- ред.), что "болезненные компромиссы на опережение" необходимы стране, чтобы предупредить заключение сделки между Россией и США "через головы 40 миллионов украинцев". Путь компромисса не нов для Пинчука, зятя второго президента Украины Леонида Кучмы, известного филантропа и одного из богатейших людей в Украине, обладающего давними связями в РФ. Об этом пишет научный сотрудник Королевского института международных отношений Джеймс Шерр в авторской колонке, опубликованной на официальном сайте института Chatham House

По его словам, в отличие от многих других видных деятелей, Пинчука редко обвиняли продвижении российских интереов. Тем не менее, как отмечает Шерр, он всегда являлся сторонником "договорного курса": политики, дружелюбной к Западу, уважительной к мнению России, а также критичной по отношению к тем, кто хотел, чтобы Украина выбрала между двумя сторонами.

Однако, как отмечает эксперт, Пинчук в этом тексте с его предложением пойти на компромиссы с Россией противоречит сам себе.

"Несмотря на то, что цели Пинчука достойны похвалы - сохранение права Украины выбирать свой путь, обеспечить свою территориальную целостность и построить успешную страну - его предложения полностью противоречат им. Он призывает к "временному" отказу от цели членства в ЕС, поиску "на данный момент" "альтернативных договоренностей о безопасности" с НАТО и, что является наиболее спорным моментом, проведению выборов на оккупированных территориях до того, как "появятся условия для проведения честных выборов" - пишет Шерр, называя данные предложения нежизнеспособными и отмечая, что такие компромиссы будут означать бросить Украину в объятия России без каких-либо обязательств и гарантий, какими бы иллюзорными они не были.

Научный сотрудник Королевского института также добавляет, что эти временные договоренности, если их заключить, станут новой реальностью и разрушат существующие отношения (Украина-ЕС, Украина-НАТО).

"Они (договоренности – ред.) также создадут новую динамику, которую Россия сможет использовать, чтобы обеспечить подчинение Украины, сначала де-факто, а затем и де-юре. Нет причин полагать, что какие-либо односторонние уступки заставят Россию отказаться от целей, к которым она стремилась, даже когда Украина являлась внеблоковым государством", - подчеркивает эксперт.

Выборы в Донбассе проводиться в условиях оккупации боевиками автор считает лучшим способ оскорбить украинцев, пожертвовавших своими жизнями для сохранения этих принципов, и тех на Западе, кто их поддерживал. При этом Шерр считает, что в тоже время они не удовлетворят Москву и ее ставленников в Донецкой и Луганской "народных республиках".

"Сепаратистские лидеры в Донбассе с самого начала настаивали на том, что такой статус даст им абсолютную автономию и право вето по вопросу внешнего курса Украины. Об этом статья Пинчука умалчивает", - добавляет он. При этом опасения Пинчука эксперт называет преждевременными и неуместными, поскольку предполагаемый объект соглашения, не разваленное государство, а активный политический субъект. Украина сплочена более, чем когда-либо прежде.

"Жертвовать ключевыми своими интересами в страхе перед возможными действиями других не только неразумно в принципе. Это упростит действия противника Но риски, стоящие перед Украиной, требуют от нее абсолютной четкости. Если другие пытаются ограничить ее права как независимого государства, то пускай они и несут за это ответственность и вину. Но не нужно делать это украинскими руками", - подытожил Джеймс Шерр.

Позже издание The Wall Street Journal опубликовало статью заместителя главы администрации президента Украины Константина Елисеева, в которой очерчиваются "красные линии", за которые нельзя выходить в переговорах по поводу оккупированных Россией украинских территорий. Елисеев соглашается с "благородным призывом" Пинчука установить мир в Донбассе, однако отвергает предложенные олигархом компромиссы с Россией. "Страх и слабость – плохие советники. Они возбудят аппетиты России и приведут к эскалации агрессии и увеличению человеческих страданий", - отметил он.