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Комитет Рады рассматривает снятие неприкосновенности с Новинского

16 ноября в 16:33

От ГПУ выступает Юрий Луценко.

Вадим Новинский1
Новинский присутствует на заседании комитета
УНИАН

Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады начал рассмотрение представления Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Вадима Новинского.

От ГПУ выступает генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает "Радио Свобода".

На заседании присутствует и сам Новинский.

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3 ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал представление в Верховную Раду Украины о предоставлении парламентом согласия на привлечение народного депутата Украины Вадима Новинского к уголовной ответственности. 4 ноября председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил представление Генеральной прокуратуры и передал его в Регламентный комитет.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура предъявит обвинение экс-президенту Виктору Януковичу и Новинскому в давлении на руководство Украинской православной церкви Московского патриархата.

По материалам: Радио Свобода
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Тэги Рада Новинский комитет Луценко
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