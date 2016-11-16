Комитет Рады рассматривает снятие неприкосновенности с Новинского

От ГПУ выступает Юрий Луценко.

Новинский присутствует на заседании комитета УНИАН

Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады начал рассмотрение представления Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Вадима Новинского.

От ГПУ выступает генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает "Радио Свобода".

На заседании присутствует и сам Новинский.

3 ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал представление в Верховную Раду Украины о предоставлении парламентом согласия на привлечение народного депутата Украины Вадима Новинского к уголовной ответственности. 4 ноября председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил представление Генеральной прокуратуры и передал его в Регламентный комитет.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура предъявит обвинение экс-президенту Виктору Януковичу и Новинскому в давлении на руководство Украинской православной церкви Московского патриархата.