Комитет Рады рассматривает снятие неприкосновенности с Новинского

От ГПУ выступает Юрий Луценко.
Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады начал рассмотрение представления Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Вадима Новинского.
От ГПУ выступает генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает "Радио Свобода".
На заседании присутствует и сам Новинский.
3 ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал представление в Верховную Раду Украины о предоставлении парламентом согласия на привлечение народного депутата Украины Вадима Новинского к уголовной ответственности. 4 ноября председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил представление Генеральной прокуратуры и передал его в Регламентный комитет.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура предъявит обвинение экс-президенту Виктору Януковичу и Новинскому в давлении на руководство Украинской православной церкви Московского патриархата.Радио Свобода