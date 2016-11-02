Комитет Рады поддержал правительственный законопроект о спецконфискации

В бюджете на 2017 год уже заложены 1,5 млрд долларов средств от спецконфискации активов бывших высокопоставленных чиновников. Но закона пока нет.

В Раде сделали еще один шаг к конфискации денег Януковича Нацбанк Украины/Facebook

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия одобрил законопроект о спецконфискации, сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Только что завершилось заседание комитета, на котором убеждал депутатов поддержать внесенный правительством законопроект, который обеспечит взыскание в доход государства необоснованных активов. После длительных дискуссий комитет рекомендовал парламенту поддержать данный законопроект за основу. Это шаг для возвращения средств, которые были украдены Януковичем и его окружением у украинского народа", - подчеркнул глава Минюста.

Он также сообщил: параллельно с законопроектом о спецконфискации следует принять еще один документ, который четко определяет, куда именно должны пойти конфискованные средства.

"Мы чувствуем яростное сопротивление этому документу. Депутаты придумывают любые поводы, чтобы не голосовать за него. К сожалению, среди этих депутатов есть и представители демократической коалиции", - отметил министр юстиции.

Напомним, в проект государственного бюджета на 2017 год заложены 1,5 млрд долларов средств от спецконфискации активов бывших высокопоставленных чиновников.

Как пишет в своей статье в ZN.UA Юлия Самаева, в Раде под видом так называемого нового закона о спецконфискацію пытаются принять другой вид конфискации - в западном праве эта процедура названа "гражданская конфискация" и используется наряду с конфискацией и спецконфискацией в зависимости от обстоятельств.

Автор отмечает, что гражданская конфискация в том виде, в котором его предлагают принять, несет определенные коррупционные риски, хоть и призван с коррупцией бороться.

Подробнее о украинском варианте спецконфискации читайте в статье Юлии Самаевой "Было наше, стало..." в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".