Комитет Рады поддержал правительственный законопроект о спецконфискации

В бюджете на 2017 год уже заложены 1,5 млрд долларов средств от спецконфискации активов бывших высокопоставленных чиновников. Но закона пока нет.
"Только что завершилось заседание комитета, на котором убеждал депутатов поддержать внесенный правительством законопроект, который обеспечит взыскание в доход государства необоснованных активов. После длительных дискуссий комитет рекомендовал парламенту поддержать данный законопроект за основу. Это шаг для возвращения средств, которые были украдены Януковичем и его окружением у украинского народа", - подчеркнул глава Минюста.
Он также сообщил: параллельно с законопроектом о спецконфискации следует принять еще один документ, который четко определяет, куда именно должны пойти конфискованные средства.
"Мы чувствуем яростное сопротивление этому документу. Депутаты придумывают любые поводы, чтобы не голосовать за него. К сожалению, среди этих депутатов есть и представители демократической коалиции", - отметил министр юстиции.
Напомним, в проект государственного бюджета на 2017 год заложены 1,5 млрд долларов средств от спецконфискации активов бывших высокопоставленных чиновников.
Как пишет в своей статье в ZN.UA Юлия Самаева, в Раде под видом так называемого нового закона о спецконфискацію пытаются принять другой вид конфискации - в западном праве эта процедура названа "гражданская конфискация" и используется наряду с конфискацией и спецконфискацией в зависимости от обстоятельств.
Автор отмечает, что гражданская конфискация в том виде, в котором его предлагают принять, несет определенные коррупционные риски, хоть и призван с коррупцией бороться.
Подробнее о украинском варианте спецконфискации читайте в статье Юлии Самаевой "Было наше, стало..." в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA